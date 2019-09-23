Либман: руководству Eesti Energia – в Нарву, чтобы отрезветь!

В ходе дискуссии на тему массовых сокращений в Ида-Вирумаа предприниматель дал резкую оценку происходящему: «Для того, чтобы русскоязычному населению жилось лучше, не обязательно ездить в Дамаск и в Москву (критика в адрес евродепутата Яны Тоом – прим.ред.), а надо решать вопросы в Брюсселе и в Таллинне. Главный виновник создавшейся ситуации – концерн Eesti Energia. Им руководят люди, которые не очень разбираются в том, чем они руководят».

Будьте ближе к шахтерам и энергетикам, чтобы чувствовать запах сланцевого масла. Он отрезвляет!

Либман подчеркнул, что на его Таллиннском заводе нерудных материалов примерно четверть работников (включая его самого) – бывшие жители Кохтла-Ярве.

«Нужен ответный обмен, – считает он. – Руководство Eesti Energia следовало бы, наконец-то, отправить в Нарву – с семьями или без семей. Там они почувствуют запах сланцевого масла. Протрезвеют! Я с детства знаю этот запах, он очень хорошо влияет на мозги».

Сланцевая энергетика должна жить до 2050 года! Какое-то время – за счет дотаций. Пора построить свою АЭС и, возможно, заняться фосфоритами.

По оценке предпринимателя, Эстонии необходимо какое-то время вливать в сланцевый сектор субсидии, как это уже делает Польша, поддерживая свою угольную промышленность. Либман также убежден, что настало время вплотную заняться проектом атомной станции: «АЭС обязательно надо начинать строить! Возможно, даже стоит заняться фосфоритами, как это ни печально для кого-то звучит».

Самый большой блеф 21 века – это зеленое электричество! Говорю вам это как инженер-электрик.