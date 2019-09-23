Оборот козьей фермы Мартина Репинского значительно упал

В прошлом году оборот принадлежащего бывшему экс-министру сельской жизни и нынешнему члену Рийгикогу Мартина Репинскому предприятия Konju Kitsefarm OÜ упал на 80,5 процента до 17 400 евро, пишет Postimees.
В то же время по сравнению с позапрошлым годом чистая прибыль предприятия выросла с 11 200 евро до 15 200. Это значит, что годовой рост составил 35,8 процента.
В прошлом году на предприятии на полную ставку в среднем работало три человека — на одного меньше, чем годом ранее. Расходы на заработную плату работников сократились на 23,3 процента.
Члены правления зарплаты не получали. В правление Konju Kitsefarm входят Мария Николаева и собственник предприятия Мартин Репинский. У предприятия 287 700 евро нераспределенной прибыли.
В этом году предприятие планирует построить новую козью ферму и сыроварню, а также развивать туризм.