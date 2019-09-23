Оборот козьей фермы Мартина Репинского значительно упал

В то же время по сравнению с позапрошлым годом чистая прибыль предприятия выросла с 11 200 евро до 15 200. Это значит, что годовой рост составил 35,8 процента.

В прошлом году на предприятии на полную ставку в среднем работало три человека — на одного меньше, чем годом ранее. Расходы на заработную плату работников сократились на 23,3 процента.

Члены правления зарплаты не получали. В правление Konju Kitsefarm входят Мария Николаева и собственник предприятия Мартин Репинский. У предприятия 287 700 евро нераспределенной прибыли.