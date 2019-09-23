Мартин Эхала: необходимо восстановить авторитет учителя как представителя власти

Я считаю, что несмотря на то, что учитель – в основном, это женщина, и ее в первую очередь, воспринимают как представителя системы, у которой есть власть над учениками. Она уже по роду своей должности подавитель, даже если ее деятельность продиктована искренним желанием образовать «подавленных». И когда ученики бунтуют, это практически борьба за свободу. А кто будет сочувствовать диктаторам…

Западные общества в последние десятилетия занимались разрушением вертикали власти и строительством более равного общества. Патриархальный образ учителя для такого общества не годится, поэтому и пытаются создать школу, в которой отношения учителя с учеником строятся как будто отношения равного с равным. Но получается это не очень хорошо.

Вместо того, чтобы быть субъектом, равным ученику, учитель становится обслуживающим и развлекающим персоналом.

Сотрудничество между равными может происходить только тогда, когда обе стороны преследуют одну и ту же цель и вольны уйти, если сотрудничество не нравится. Такой возможности школа не предлагает. В результате учителя терпят только до тех пор, пока он ничего не требует. Но это невозможно, если учитель относится к своей работе со всей душой. Так издевательство учеников над учителями становится неизбежным следствием борьбы за власть равных субъектов, оказавшихся в вынужденной ситуации.

В такой ситуации порядок в доме достигается лишь тогда, когда индивид делает то, чего хочет большинство. Так и выходит, что вместо того, чтобы быть субъектом, равным ученику, учитель становится обслуживающим и развлекающим персоналом. Если мы хотим реализовать в стратегии образования мечту об учителе-менторе, то ее возможно будет осуществить лишь после отмены школьной обязанности или восстановления авторитета учителя как представителя власти.

С принятия декларации о правах человека прогрессивное человечество в отношении индивида и власти становилось на сторону индивида. И учитель – не единственный, кто попал промеж жерновов. Родители детей тоже не осмеливаются или больше не умеют установить для своих детей границы в правильном возрасте, поэтому живут позднее в постоянном страхе, как это недавно показала статья Postimees о неспособности родителей, обуздать зависимость своих детей от гаджетов.

Ясно, что детей, таким образом выросших непослушными, невозможно заставить учиться в традиционной школе. Ученик должен иметь возможность уйти, если ему не нравится. А учитель должен иметь выбор кого учить.