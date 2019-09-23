Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей

Представитель бывшего хавбека ЦСКА Евгения Алдонина Александр Бурчук сообщил об этом в ходе слушаний. Юрист также является представителем других бывших игроков сборной России, подавших в суд на МВД. Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.

В августе стало известно, что Алдонин намерен взыскать с ведомства 47,3 миллиона рублей. По мнению бывшего спортсмена, следствие допустило ряд ошибок в расследовании дела о хищении средств в банке «Замоскворечный». Также среди пострадавших от мошенников оказались и другие футболисты сборной: Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко.