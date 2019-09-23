Пн, 23.09.2019
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Центристская партия сможет поднять пенсии во внеочередном порядке лишь на семь евро

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ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

С большой долей вероятности правительство подведет черту под законопроектом о государственном бюджете 2020 года и обнародует его во вторник вечером. В законопроект в небольшом объеме попадет и главное предвыборное обещание Центристской партии, то есть внеочередное повышение пенсий, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

По официально неподтвержденным данным, в законопроект вписано внеочередное повышение пенсии исходящее из увеличения пенсии на 38 евро от индексации на семь евро в месяц. Согласно прогнозу Министерства финансов, пенсионный индекс в 2020 году составит 1,08.

О законопроекте бюджета правительство по существу договорилось в четверг, в последние дни в Министерстве финансов занимались так называемой чисткой документа.

Правительство предаст законопроект о госбюджете в Рийгикогу уже в эту среду.

В речи, произнесенной на совете Центристской партии в субботу, премьер-министр Юри Ратас сказал, что законопроект о бюджете на будущий год в большей степени сосредоточен на внутренней безопасности, образовании и медицине: «Естественно, для достижения этого нам пришлось больше заниматься болезненным выборов по многим другим вопросам».

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