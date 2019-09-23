Центристская партия сможет поднять пенсии во внеочередном порядке лишь на семь евро

По официально неподтвержденным данным, в законопроект вписано внеочередное повышение пенсии исходящее из увеличения пенсии на 38 евро от индексации на семь евро в месяц. Согласно прогнозу Министерства финансов, пенсионный индекс в 2020 году составит 1,08.

О законопроекте бюджета правительство по существу договорилось в четверг, в последние дни в Министерстве финансов занимались так называемой чисткой документа.

Правительство предаст законопроект о госбюджете в Рийгикогу уже в эту среду.