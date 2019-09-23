МИД Эстонии: Россия продолжает преуменьшать преступления советского режима

"Мы также осуждаем неоднократные попытки российского МИДа оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - сказала пресс-секретарь министерства Бритта Тарвис.

Она отметила, что Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала от оккупации как со стороны нацистской Германии, так и со стороны Советского Союза.

"Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на пятьдесят лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и преуменьшать различные преступления советского режима", - сказала Тарвис.

Она добавила, что Эстонская Республика никогда не сдавалась и что сопротивление в различных формах продолжалось до восстановления независимости в 1991 году.

МИД России вчера, 22 сентября, сообщил в Твиттере о ряде мероприятий, организованных посольством в Эстонии в честь 75-летия освобождения Таллинна. Так, в Москве состоялся фейерверк, посвященный 75-летию взятия Таллинна.