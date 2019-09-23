Пн, 23.09.2019
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МИД Эстонии: Россия продолжает приуменьшать преступления советского режима

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Ветераны возложат цветы к Бронзовому солдату.

ФОТО: Priit Simson

Министерство иностранных дел Эстонии осудило опубликованные вчера в Твиттере российского МИДа утверждения о том, что советские войска освободили Эстонскую Республику от нацистской Германии. Внешнеполитической ведомство Эстонии назвало эти утверждения исторически неверными, пишет Postimees

"Мы также осуждаем неоднократные попытки российского МИДа оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - сказала пресс-секретарь министерства Бритта Тарвис. 

Она отметила, что Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала от оккупации как со стороны нацистской Германии, так и Советского Союза.

"Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на пятьдесят лет.  Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и приуменьшать различные преступления советского режима", - сказала Тарвис.

Она добавила, что Эстонская Республика никогда не сдавалась и что сопротивление в различных формах продолжалось до восстановления независимости в 1991 году.

МИД России вчера, 22 сентября, сообщил в Твиттере о ряде мероприятий, организованных посольством в Эстонии в честь 75-летия освобождения Таллинна. Так, в Москве состоялся фейерверк, посвященный 75-летию взятия Таллинна.

22 сентября, когда советские войска в 1944 году вошли в Таллинн, Москва официально называет днем освобождения Таллинна. В Эстонии в этот день отмечается День сопротивления.

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