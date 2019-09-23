Картина дня: издевательства над учителями, повышение пенсий и банкротство старейшего туроператора

Центристская партия сможет поднять пенсии во внеочередном порядке лишь на семь евро

С большой долей вероятности правительство подведет черту под законопроектом о государственном бюджете 2020 года и обнародует его во вторник вечером. В законопроект в небольшом объеме попадет и главное предвыборное обещание Центристской партии, то есть внеочередное повышение пенсий. Читать далее...

МИД Эстонии: Россия продолжает приуменьшать преступления советского режима

Министерство иностранных дел Эстонии осудило опубликованные вчера в Твиттере российского МИДа утверждения о том, что советские войска освободили Эстонскую Республику от нацистской Германии. Внешнеполитической ведомство Эстонии назвало эти утверждения исторически неверными. Читать далее...

Старейший туроператор в мире прекратил работу: более 600 000 туристов оказались в непростой ситуации

Британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила в понедельник, 23 сентября, о своем банкротстве и ликвидации. Читать далее...

Кятлин Юрисаар: когда учитель становится жертвой

Издевательства над учителями происходят не только в школе: результаты магистерской работы, анализирующей опыт учителей, ставших жертвами кибербуллинга, показывают, что ученики издеваются над учителями и в интернете. Читать далее...

Мартин Эхала: необходимо восстановить авторитет учителя как представителя власти

Когда в начале года я опубликовал статью о массовом издевательстве над учителями, я тихо надеялся, что в поддержку выскажутся и борцы против насилия над женщинами, а возможно, и будет проявлена какая-нибудь более серьезная инициатива, поскольку большая часть издевательств над учителями имеет сексуальный подтекст и жертвами в основном являются женщины. Но, по моим сведениям, этого не случилось. Я попытался понять, откуда такая мягкость, пишет Мартин Эхала в Postimees.

Поправки к закону: рожденным в Эстонии детям станет проще получить гражданство

Рийгикогу в понедельник в первом чтении рассмотрит законопроект, благодаря которому родившиеся в Эстонии несовершеннолетние, чьи родители жили в стране до восстановления независимости, смогут в упрощенном порядке ходатайствовать о гражданстве. Читать далее...

Заявление банкротного управляющего: оплатить долги пенсионными деньгами – это неплохая идея

Выплата долгов за счет накопленных на пенсионных ступенях средств могла бы стать большой помощью для многих людей, считает заместитель председателя Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Терье Эйпре. Читать далее...

Стала известна дальнейшая судьба медведя Проши, пришедшего в Эстонию из России

Пришедший в Эстонию из России и пойманный в Валгамаа медведь Проша, скорее всего, поселится в лесах Марий Эл после того, как российская сторона приведет документацию в порядок и Таллиннский зоопарк передаст ей медведя. Читать далее...

Украинские мигранты – проблема или возможность для нашей страны

"Несколько лет назад наше общество всерьез опасалось наплыва мигрантов и беженцев из далеких стран, которые являются носителями иной культуры и религии. Однако практика показывает, что беженцы из Северной Африки и региона Средиземного моря, как правило, задерживаются в Эстонии ненадолго и скорее используют нашу страну как транзитный коридор", - пишет Мария Юферева-Скуратовски.

Лжепарковка ограничивает доступ во двор жилого дома

В конце августа жители двух домов, расположенных в Ласнамяэ на Калевипоя-пыйк, обнаружили, что больше не могут попасть в свой двор и на детскую игровую площадку. Читать далее...

Исследование: низкооплачиваемые работники планируют потратить пенсионные накопления на погашение кредитов