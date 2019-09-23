Пн, 23.09.2019
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  • Сумасшедшая погоня: компания на BMW удирала от полиции со скоростью под 200 км/ч

Сумасшедшая погоня: компания на BMW удирала от полиции со скоростью под 200 км/ч
Водитель скрылся в лесу

В воскресенье около 20.30 полицейские измеряли скорость на шоссе Пярну-Раквере, в какой-то момент их внимание привлек мчавшийся со скоростью 144 км/ч BMW, пишет Järva Teataja.

Водитель не отреагировал на сигнал остановиться, началось преследование на скорости около 200 м/ч. Наконец, автомобиль остановился, водитель убежал в лес, однако остальная компания осталась на месте происшествия. Хотя к поискам была привлечена полицейская собака, поймать водителя в тот же день не удалось.

ФОТО: Kuido Saarpuu

Всего в BMW 7-й серии находились четыре человека. Оперативный дежурный Пайдеского отдела полиции Раймонд Иннос констатировал, что, хотя речь шла о вечернем времени и поток движения на шоссе был не таким интенсивным, гнавший водитель все же подвергал опасности и других участников движения. «Мотивы водителя выяснит следствие, но предположительно у него не было водительских прав», - добавил он. За это нарушение водителя может ждать до 30 дней ареста.

По словам главы Пайдеского отдела полиции Маргуса Тоомсалу, гнать по шоссе со скоростью почти 200 км/ч – совершенное сумасшествие.

ФОТО: Kuido Saarpuu

Предполагаемый водитель полиции известен. «Это давно знаком полиции. Его и ранее ловили на аналогичных нарушениях», - пояснил руководитель отдела полиции.

ФОТО: Kuido Saarpuu

По словам Раймонда Инноса, попытки скрыться от полиции на такой скорости в Ярвамаа случаются крайне редко. «Как правило водители останавливаются и долго такие преследования не продолжаются, - заметил он. – Если полиция дает сигнал остановиться, необходимо это сделать. Причем так, чтобы не представлять угрозы ни для себя, ни для других участников движения. Настолько большое превышение скорости заслуживает порицания» - подчеркнул он.

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