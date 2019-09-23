Сумасшедшая погоня: компания на BMW удирала от полиции со скоростью под 200 км/ч

Водитель не отреагировал на сигнал остановиться, началось преследование на скорости около 200 м/ч. Наконец, автомобиль остановился, водитель убежал в лес, однако остальная компания осталась на месте происшествия. Хотя к поискам была привлечена полицейская собака, поймать водителя в тот же день не удалось.

ФОТО: Kuido Saarpuu

Всего в BMW 7-й серии находились четыре человека. Оперативный дежурный Пайдеского отдела полиции Раймонд Иннос констатировал, что, хотя речь шла о вечернем времени и поток движения на шоссе был не таким интенсивным, гнавший водитель все же подвергал опасности и других участников движения. «Мотивы водителя выяснит следствие, но предположительно у него не было водительских прав», - добавил он. За это нарушение водителя может ждать до 30 дней ареста.

По словам главы Пайдеского отдела полиции Маргуса Тоомсалу, гнать по шоссе со скоростью почти 200 км/ч – совершенное сумасшествие.

ФОТО: Kuido Saarpuu

Предполагаемый водитель полиции известен. «Это давно знаком полиции. Его и ранее ловили на аналогичных нарушениях», - пояснил руководитель отдела полиции.

ФОТО: Kuido Saarpuu