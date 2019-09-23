Британские военные учили нарвитян играть в регби

Эстония глазами британского солдата

Рядовой Рэндол играет в регби с шести лет. ФОТО: Николай Андреев

Британцы показывали самые азы игры - как правильно двигаться, как бросать и ловить мяч. Желающих научиться, впрочем, в Нарве было немного.

Один из членов команды боевой группы НАТО в Эстонии рядовой Рэндол рассказал, что начал играть в регби в шесть лет в своем родном городе в Уэльсе, регулярно играет до сих пор, и ему это нравится. В Эстонии регби малоизвестно, но постоянного соперника команде британских военных удалось найти и здесь.

“Мы играем с командой Kalev из Таллинна, - сказал Рэндол. - Также играем в Финляндии с командами из местной лиги”.

Британские военные рассказали, что кроме военной службы на базе в Тапа и спорта они имеют возможность посмотреть Эстонию. Рядовой Рэндол рассказал, что уже был в Таллинне, в Раквере и выезжал на отдых на природу.

“В Уэльсе города, которые ближе в центру страны, гораздо более населенные, по сравнению с теми, что ближе к морю. Здесь совсем по-другому, и это самое большое отличие Эстонии”, - поделился своим наблюдением британский солдат.

В Нарве он оказался впервые, до мастер-класса по регби успел лишь немного посмотреть на город. Но две крепости и Россию за рекой уже видел.

“Это был интересный опыт, поскольку в этой части земли я оказался впервые”, - сказал рядовой Рэндол.

После мастер-класса по регби британские солдаты отправились в самое британское заведение город - Irish Embassy Pub - смотреть трансляцию с Кубка мира по регби, который начался буквально накануне - в пятницу.

Не только люди в униформе

Капитан Джейми Рейнольдс, который привез военную команду по регби на фестиваль Station Narva, в пятницу сам был одним из спикеров бизнес-конференции “Рынок продюсеров”. Там он рассказывал, как в британской армии поддерживают доверие между солдатами, которые приехали из самых разных уголков мира.

Зачем вообще военные решили участвовать в фестивале современной музыки и городской культуры?

“Такие фестивали, как Station Narva, дают возможность нашим солдатам выехать из места расположения в Тапа и посмотреть разные эстонские города, как, например, Нарва.

Также это дает нам, натовским солдатам, шанс рассказать свою историю, рассказать, кто мы, тем людям, которые не знают нас. И такие занятия, как, допустим регби - а это не единственное, чем мы занимаемся с местным населением - показывают нас по-людски, показывает, что мы не только люди в униформе, мы индивидуальности, которые хотят рассказать свою историю”.

Мастер-класс по регби в Нарве ФОТО: Николай Андреев

По словам капитана Рейнольдса, в Нарве британские военные бывают регулярно.

“Каждую среду мы привозим солдат из Тапа, чтобы принимать участие в местном клубе разговорного английского языка и общаться с местным населением, - сказал он. - Также в июне мы принимали участие в “Гонках на мыльницах”. Вообще, мы участвуем в различных фестивалях, чтобы дать нашим солдатам возможность поехать в разные города - в Тарту, Выру, Пярну”.

Видит ли британский офицер разницу не только между разными городами Эстонии, но и между эстоноязычными и русскоязычными жителями?