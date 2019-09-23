Британские военные учили нарвитян играть в регби

В субботу в рамках фестиваля Station Narva прошел Кренгольмский забег, дистанция которого была проложена по закрытой мануфактуре. Бежали и взрослые, и дети, можно было также прогуляться по Кренгольму в своем темпе - без учета времени. Стартовые и финишные ворота располагались снаружи - около здания центра профобразования. Здесь участники забегов и болельщики могли также научиться играть в регби. С этим спортом, непривычным для нарвитян, их знакомили британские военные из боевой группы НАТО в Эстонии.
Эстония глазами британского солдата
Британцы показывали самые азы игры - как правильно двигаться, как бросать и ловить мяч. Желающих научиться, впрочем, в Нарве было немного.
Один из членов команды боевой группы НАТО в Эстонии рядовой Рэндол рассказал, что начал играть в регби в шесть лет в своем родном городе в Уэльсе, регулярно играет до сих пор, и ему это нравится. В Эстонии регби малоизвестно, но постоянного соперника команде британских военных удалось найти и здесь.
“Мы играем с командой Kalev из Таллинна, - сказал Рэндол. - Также играем в Финляндии с командами из местной лиги”.
Британские военные рассказали, что кроме военной службы на базе в Тапа и спорта они имеют возможность посмотреть Эстонию. Рядовой Рэндол рассказал, что уже был в Таллинне, в Раквере и выезжал на отдых на природу.
“В Уэльсе города, которые ближе в центру страны, гораздо более населенные, по сравнению с теми, что ближе к морю. Здесь совсем по-другому, и это самое большое отличие Эстонии”, - поделился своим наблюдением британский солдат.
В Нарве он оказался впервые, до мастер-класса по регби успел лишь немного посмотреть на город. Но две крепости и Россию за рекой уже видел.
“Это был интересный опыт, поскольку в этой части земли я оказался впервые”, - сказал рядовой Рэндол.
После мастер-класса по регби британские солдаты отправились в самое британское заведение город - Irish Embassy Pub - смотреть трансляцию с Кубка мира по регби, который начался буквально накануне - в пятницу.
Не только люди в униформе
Капитан Джейми Рейнольдс, который привез военную команду по регби на фестиваль Station Narva, в пятницу сам был одним из спикеров бизнес-конференции “Рынок продюсеров”. Там он рассказывал, как в британской армии поддерживают доверие между солдатами, которые приехали из самых разных уголков мира.
Зачем вообще военные решили участвовать в фестивале современной музыки и городской культуры?
“Такие фестивали, как Station Narva, дают возможность нашим солдатам выехать из места расположения в Тапа и посмотреть разные эстонские города, как, например, Нарва.
Также это дает нам, натовским солдатам, шанс рассказать свою историю, рассказать, кто мы, тем людям, которые не знают нас. И такие занятия, как, допустим регби - а это не единственное, чем мы занимаемся с местным населением - показывают нас по-людски, показывает, что мы не только люди в униформе, мы индивидуальности, которые хотят рассказать свою историю”.
По словам капитана Рейнольдса, в Нарве британские военные бывают регулярно.
“Каждую среду мы привозим солдат из Тапа, чтобы принимать участие в местном клубе разговорного английского языка и общаться с местным населением, - сказал он. - Также в июне мы принимали участие в “Гонках на мыльницах”. Вообще, мы участвуем в различных фестивалях, чтобы дать нашим солдатам возможность поехать в разные города - в Тарту, Выру, Пярну”.
Видит ли британский офицер разницу не только между разными городами Эстонии, но и между эстоноязычными и русскоязычными жителями?
“Само собой, есть разница между разными городами, потому что Эстония довольно-таки своеобразна - в одних городах больше эстоноговорящих эстонцев, в других городах больше русскоговорящих эстонцев. Это одно из отличий, - отвечает капитан Рейнольдс. - Но при этом, когда мы говорим и с эстоноговорящими, и с русскоговорящими эстонцами, какой-то особой разницы мы не видим, потому что и те, и другие общаются с нами одинаково охотно”.