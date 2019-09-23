Таллиннский университет снизил оценку за магистерскую работу Эльмара Вахера

«Комиссия по защите итоговых работ магистратуры юридического факультета Таллиннского университета решила снизить оценку магистерской работе Эльмара Вахера на три балла, оценив ее на „D“», - сказал пресс-секретарь Таллиннского университета Сулев Олл ERR.

По его словам, комиссия по защите руководствовалась в своем решении на указания на недочеты, выявленные академической комиссией, и согласилась с оценкой академической комиссии, согласно которой снижение оценки работе обосновано. «В то же время, комиссия по защите пришла к выводу, что магистерская работа имеет собственную ценность и содержит в преобладающем объеме оригинальные части, также не найдено ошибок в ссылках по части выводов».

Вахер считает тему своей магистерской работы закрытой Сегодняшним решение комиссии генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер считает закрытой тему своей магистерской работы. «В 2016 году Таллиннский университет оценил мою работу на оценку „А“, сегодня ее изменили на оценку „D“. Я доверяю Таллиннскому университету, и не буду оспаривать сегодняшнее решение комиссия. Сегодняшнее решение комиссии является окончательным решением вопроса о моей магистерской работе», - прокомментировал Вахер.

В июне академическая комиссия Таллиннского университета решила отправить магистерскую работу Эльмара Вахера в комиссию по защите окончательной работы магистратуры юридического факультета для новой оценки.

Исходя из найденных в работе ошибок в ссылках, академическая комиссия посоветовала снизить оценку, но работа, по оценке комиссии, все же заслуживает положительной оценки.

Свое решение комиссия сформировала исходя из масштабности ошибок в ссылках, из содержания и важности при достижении целей работы, взяв в числе прочего за основу внутриуниверситетские и внешние экспертные анализы.

В июне в Таллиннский университет поступило ходатайство генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в котором он попросить проверить свою магистерскую работу «Правовая регуляция воспрепятствования угрозам в ситуации опасности, угрожающей конституционному порядку» на соответствие академическим требованиям.

Вахер заверил СМИ, что его магистерская работа не является плагиатом, и умышленно он не оставил ни один из многочисленных источников неуказанным.