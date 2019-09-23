Галерея: активные поиски бывшего главы эстонского филиала Danske Айвара Рехе продолжаются

Айвар ушел в понедельник утром из дома в Пирита-Клоостриметса. По словам пресс-секретаря полиции Кристьяна Лукка, близкие Айвара Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться, и полиция просит помощи в установлении его местонахождения.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер сказал Postimees, что у полиции есть основания полагать, что жизни и здоровью Айвара Рехе угрожает опасность. По словам Пыдера, этот вывод был сделан на основании его поведения. «Ищем его там, где он обычно гулял с собакой. Сегодня он ушел без собаки и оставил дома телефон», - сказал Пыдер.

В настоящее время полиция ведет поиски в окрестностях дома бывшего управляющего банком. В поисках участвуют примерно 40 человек, 17 из них - добровольцы. Собаки, дроны и волонтеры привлечены к поисках. Хотя полиция собирается в доме Рехе, зона поиска, по словам репортера Postimees, все еще довольно далеко от дома. «То, что полиция начинает поиск людей только через 24 часа, не соответствует действительности. Если есть основания полагать, что существует угроза для жизни и здоровья, мы начинаем раньше», - пояснил руководитель оперативного отдела. По словам Пыдера, еще не решено, как долго после наступления темноты будут продолжаться поиски, но если Рехе не найдут сегодня, поиски обязательно продолжатся завтра. По словам оперативного руководителя, хорошо, что не идет дождь, потому что в сухом лесу его искать легче.

Однако, по словам полиции, на данный момент у них есть некоторые улики, какие не уточняется. На сегодняшний день от людей не было получено никакой информации о местонахождении Рехе. По предварительной информации, Рехе утром пошел гулять и не вернулся домой.

Рехе 180 см ростом, у него короткие волосы с проседью. На нем может быть черная спортивная куртка и черные штаны (с надписью Collistar), черные с белой подошвой кроссовки. Полиция просит всех, кто что-либо знает о его местонахождении сообщить об этом по телефону 112.

В 2007-2015 годах через эстонский филиал Danske прошло 200 миллиардов евро подозрительного происхождения, принадлежавших нерезидентам. Айвар Рехе руководил Danske в 2008-2015 годах. В марте этого года Рехе сказал Postimees, что чувствует свою ответственность, однако считает, что меры по предотвращению отмывания денег в Danske по тем временам были достаточными.

В ноябре 2017 года в Эстонии в отношении Danske Eesti было возбуждено уголовное дело. На данный момент обвинение предъявлено десяти бывшим работникам Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных масштабах. Одному человеку предъявлено подозрение во взяточничестве и еще одному – в пособничестве взятки. Представитель прокуратуры Оля Кивистик подтвердила, что Айвару Рехе подозрение не предъявлено.

Айвар Рехе. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Активные поиски Айвара Рехе приостановлены до рассвета вторника

С наступлением темноты в 23.15 в понедельник полиция приостановила активную часть операции по поиску объявленного в розыск известного эстонского финансового деятеля Айвара Рехе.

«Мы сосредоточились на поисках пропавшего в окрестностях его дома, где он чаще всего гулял», - сообщил BNS оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

По его словам, в поисках приняли участие почти 40 человек, из которых около половины были добровольцы. Поиск вели с помощью розыскной собаки и с применением дронов.

«Мы проверили всю доступную нам информацию, в том числе, предположения о возможном местонахождении Айвара Рехе, переданную Центру тревоги, однако до наступления темноты найти его не удалось», - сказал Пыдер.