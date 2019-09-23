Галерея: полиция ищет бывшего главу эстонского филиала Danske Айвара Рехе

Айвар ушел сегодня утром из дома в Пирита-Клоостриметса, его близкие не знают, где он находится сейчас.

Полиция не подтверждает и не опровергает того, что жизни или здоровью бывшего руководителя эстонского филиала банка Danske может грозить опасность. «Такой информации у нас сейчас нет», - сказал пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк Postimees. По его словам, близкие Айвара Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться, и полиция просит помощи в установлении его местонахождения.

Рехе 180 см ростом, у него короткие волосы с проседью. На нем может быть черная спортивная куртка и черные штаны (с надписью Collistar), черные с белой подошвой кроссовки. Полиция просит всех, кто что-либо знает о его местонахождении сообщить об этом по телефону 112.

В 2007-2015 годах через эстонский филиал Danske прошло 200 миллиардов евро подозрительного происхождения, принадлежавших нерезидентам. Айвар Рехе руководил Danske в 2008-2015 годах. В марте этого года Рехе сказал Postimees, что чувствует свою ответственность, однако считает, что меры по предотвращению отмывания денег в Danske по тем временам были достаточными.

В ноябре 2017 года в Эстонии в отношении Danske Eesti было возбуждено уголовное дело. На данный момент обвинение предъявлено десяти бывшим работникам Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных масштабах. Одному человеку предъявлено подозрение во взяточничестве и еще одному – в пособничестве взятки. Представитель прокуратуры Оля Кивистик подтвердила, что Айвару Рехе подозрение не предъявлено.