Пн, 23.09.2019
Критика в адрес Лукаса местами несправедлива, поскольку она не учитывает, что по воспитанию и мировоззрению он просто сторонник авторитарного подхода. Харри Тууль
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • 25 лет со дня трагедии: в Эстонии вспоминают гибель парома "Эстония"

25 лет со дня трагедии: в Эстонии вспоминают гибель парома "Эстония"

1

Паром "Эстония".

ФОТО: Postimees.ee

Сегодня исполняется 25 лет со дня трагической гибели парома "Эстония". Скорбная дата будет отмечаться близкими погибших, объединенными в общество Memento Mare (что в переводе с латыни означает "Помни о море"), 28 сентября службой у памятника и концертом в Яановской церкви, передает Раэпресс.

Служба и возложение венков предусмотрены в 12 часов на горке Раннавярава. Мемориальный концерт "Там, где кончается путь, оттуда он и начинается" с участием четырех хоров, певца Марека Садама и аккомпаниатора Тыну Лайкре начнется в 17 часов и завершится "Гимном синему небу" Тыну Кырвитса в исполнении Юлле Кригуль на органе.

Концерт бесплатный и пройдет при поддержке города Таллинна.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ