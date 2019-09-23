25 лет со дня трагедии: в Эстонии вспоминают гибель парома "Эстония"

Сегодня исполняется 25 лет со дня трагической гибели парома "Эстония". Скорбная дата будет отмечаться близкими погибших, объединенными в общество Memento Mare (что в переводе с латыни означает "Помни о море"), 28 сентября службой у памятника и концертом в Яановской церкви, передает Раэпресс.
Служба и возложение венков предусмотрены в 12 часов на горке Раннавярава. Мемориальный концерт "Там, где кончается путь, оттуда он и начинается" с участием четырех хоров, певца Марека Садама и аккомпаниатора Тыну Лайкре начнется в 17 часов и завершится "Гимном синему небу" Тыну Кырвитса в исполнении Юлле Кригуль на органе.
Концерт бесплатный и пройдет при поддержке города Таллинна.