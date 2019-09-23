Март Хельме хочет избавить резервные генераторы от требования по биотопливу

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, генераторы министерства и подведомственных ему учреждений, а также служб, предоставляющих жизненно важные услуги, следует освободить от выполнения требования по использованию биотоплива, пишет Postimees.
По словам министра, генераторы министерства и подведомственных ему учреждений, а также ведомств и предприятий, ответственных за предоставление жизненно важных услуг, следовало бы освободить от обязанности по использованию биотоплива. Причина - короткий срок хранения биотоплива, что в свою очередь ставит под угрозу доступность важнейших услуг.
Как в последнее время много говорилось, Эстония постепенно переходит на биотопливо: в прошлом году его доля в продаваемом на заправках автомобильном топливе должна была составлять 3,1 процента, в этом году - 6,4 процента. В следующем году это требование возрастет уже до 10 процентов.
В МВД обратилось немало учреждений, которые озабочены предстоящим использованием биотоплива в своих генераторах.
По словам Марта Хельме, в обращениях говорится, что использование биотоплива в генераторах повлечет для них неразумно высокие расходы и поставит под угрозу стабильность услуг.
Причина заключается в коротком сроке хранения биотоплива - всего 6 месяцев. Это означает, что в течение этого времени топливо в генераторах нужно или полностью использовать или выкачать, заменив на новое.
В письме министру экономики Таави Аасу Хельме поясняет, что хотя генераторы запускаются только во время перебоев с электроснабжением, их готовность к работе должна быть постоянной, а следовательно 6-месячный срок использования топлива слишком мал, так как постоянное обновление топлива в генераторах приведет к бессмысленным расходам.
Министр внутренних дел отметил, что проблема наличия генераторов затрагивает, в частности, предприятия связи, электроэнергии, водоснабжения и канализации, а также продавцов топлива, финансовые учреждения, организации здравоохранения, предприятия, связанные с услугой цифровой подписи, а также фирмы по обслуживанию и ремонту дорог.