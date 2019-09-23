В Латвии суд признал виновным рабовладельца

Латвийский суд приговорил руководителя молочной фабрики в Видземе Дайниса Гиптерса к двум годам лишения свободы условно за рабовладение. Речь идет о первом в Латвии случае, когда человек был признан виновным в этом преступлении.
Случай касается злонамеренного использования двух дояров в возрасте около 60 лет, которым руководитель фирмы должен выплатить 1330 евро компенсации. Кроме того, ему придется уплатить в качестве возмещения морального ущерба 500 евро работнику-мужчине и 1000 евро – женщине. Сам глава фирмы не признал себя виновным.
Агрита и Гунарс нелегально работали на ферме в 2016-2017 годах. Во время работы они жили на ферме в нечеловеческих условиях, им платили лишь часть обещанной платы за работы.
Гунарсу обещали 18 евро в день за дойку 46 коров, однако, по его словам, ему не выплатили всей суммы и приходилось жить в антисанитарных условиях. Например, две недели ему пришлось питаться молоком и едой, принесенной соседями.
Агрита начала работать на ферме в декабре 2016 года, непосредственно после ухода Гунарса. Ей обещали за ту же работу 15 евро в день, однако ночлега вовсе не предложили. Всего Агрите к апрелю было выплачено 50 евро, причем ей приносили еду через день.