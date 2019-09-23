В Латвии суд признал виновным рабовладельца

Случай касается злонамеренного использования двух дояров в возрасте около 60 лет, которым руководитель фирмы должен выплатить 1330 евро компенсации. Кроме того, ему придется уплатить в качестве возмещения морального ущерба 500 евро работнику-мужчине и 1000 евро – женщине. Сам глава фирмы не признал себя виновным.

Агрита и Гунарс нелегально работали на ферме в 2016-2017 годах. Во время работы они жили на ферме в нечеловеческих условиях, им платили лишь часть обещанной платы за работы.

Гунарсу обещали 18 евро в день за дойку 46 коров, однако, по его словам, ему не выплатили всей суммы и приходилось жить в антисанитарных условиях. Например, две недели ему пришлось питаться молоком и едой, принесенной соседями.