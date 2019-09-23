У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно обнаружили недвижимость на полтора миллиарда рублей

Семья главы администрации президента РФ Антона Вайно владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей, сообщил портал Meduza cо ссылкой на Republic.
В список объектов недвижимости издание, в частности, включило квартиру на Большой Якиманке,26, в Москве, которой владеют отец и дед Антона Вайно. Ее общая площадь - 104,4 квадратных метра, цена - 55,4 миллиона рублей.
Также семье Вайно принадлежит квартира в Руновском переулке, 5 стоимостью 32 миллиона рублей, которую Вайно получил от властей Москвы в 2006 году, а спустя три года подарил Галине Петровне Шуленковой, которая, как предполагает издание, является его тещей.
Третья и самая дорогая московская квартира — в «Доме на Тишинке», стоимостью 115 миллионов рублей записана на жену и сына главы администрации президента.
Кроме того, семья Вайно владеет тремя участками и двумя домами в «Пирогово» на Клязьминском водохранилище. Один из домов — площадью 214,5 квадратных метра — в декларации Вайно не указан. Общая стоимость недвижимости — около 800 миллионов рублей.
У семьи Вайно на Клязьминском водохранилище также был участок в 2840 квадратных метров и дом 454,2 квадратных метра. Его в 2013 году купил отец главы администрации президента Эдуард Вайно, а затем подарил сыну. Антон Вайно в 2017 году продал этот объект за 255,8 миллиона рублей.
Антон Вайно и его супруга с 2011 года задекларировали доход в 342 миллиона рублей, отмечает Republic.
47-летний уроженец Эстонии Антон Вайно является, в частности, внуком Карла Вайно, который в 1978—1988 годах занимал пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Эстонии.