У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно обнаружили недвижимость на полтора миллиарда рублей

В список объектов недвижимости издание, в частности, включило квартиру на Большой Якиманке,26, в Москве, которой владеют отец и дед Антона Вайно. Ее общая площадь - 104,4 квадратных метра, цена - 55,4 миллиона рублей.

Также семье Вайно принадлежит квартира в Руновском переулке, 5 стоимостью 32 миллиона рублей, которую Вайно получил от властей Москвы в 2006 году, а спустя три года подарил Галине Петровне Шуленковой, которая, как предполагает издание, является его тещей.

Третья и самая дорогая московская квартира — в «Доме на Тишинке», стоимостью 115 миллионов рублей записана на жену и сына главы администрации президента.

Кроме того, семья Вайно владеет тремя участками и двумя домами в «Пирогово» на Клязьминском водохранилище. Один из домов — площадью 214,5 квадратных метра — в декларации Вайно не указан. Общая стоимость недвижимости — около 800 миллионов рублей.

У семьи Вайно на Клязьминском водохранилище также был участок в 2840 квадратных метров и дом 454,2 квадратных метра. Его в 2013 году купил отец главы администрации президента Эдуард Вайно, а затем подарил сыну. Антон Вайно в 2017 году продал этот объект за 255,8 миллиона рублей.

Антон Вайно и его супруга с 2011 года задекларировали доход в 342 миллиона рублей, отмечает Republic.