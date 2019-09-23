ЕС впервые дал добро лекарственному средству с марихуаной

Epidyolex одобрен к использованию с 2-летнего возраста. Показания: синдром Леннокса-Гасто или синдром Драве - сложные для лечения состояния, которые могут провоцировать множественные эпилептические приступы. Средство будут использовать в комбинации с другим противоэпилептическим препаратом, клобазамом.

Кстати, не так давно были представлены тампоны с марихуаной, производящие обезболивающий эффект. По словам разработчиков, облегчение наступает довольно быстро (говорится о наступлении эффекта в течение 15-30 минут после введения во влагалище). Основа Foria Relief - масло какао.