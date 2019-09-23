Шахтер: на стройках Кохтла-Ярве – больше половины украинцев

«У нас сейчас много людей сокращают, поэтому я специально поехал на биржу труда. Пролистав всю папку с вакансиями, я понял, что зарплату больше 600-700 евро брутто не предлагают. Это означает, что работать негде!» – подчеркнул шахтер.

Владислав рассказал, что сам он живет в Кохтла-Ярве. По его словам, в городе строится садик «Мишутка» и новый бассейн, а до этого было сдано в эксплуатацию здание новой гимназии. «Больше половины работников на этих объектах – украинцы», – заявил Владислав.

Шахтер уверен: «Они и держат зарплату на уровне 500-600 евро. Представляете, у нас даже общежитие для украинцев построили! Там живет 80 человек».