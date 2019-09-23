Ученые обнаружили в лесах Амазонии аномальное явление

Открытие было совершено с помощью лазерного сканирования 850 участков леса, каждый длиной 12 километров и шириной 300 метров. На семи участках были найдены деревья высотой до 80 метров. Большинство из них находилось на берегу реки Яри, которая является притоком Амазонки. Затем исследователи организовали экспедицию в труднодоступные участки леса, чтобы лучше изучить растения, преодолев в общей сложности 240 километров.

Всего было найдено 15 гигантских деревьев, все из которых достигали 70-80 метров в высоту. Они относились к одному виду — Dinizia excelsa. Ранее считалось, что он способен вырастать только на 60 метров. Точная причина аномалии специалистам пока неизвестна, однако считается, что эти деревья получили преимущество, когда часть леса была уничтожена из-за стихийного бедствия.