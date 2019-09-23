Пн, 23.09.2019
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  • Предполагаемый виновник пожара в Пярну мог совершить и другие поджоги

Предполагаемый виновник пожара в Пярну мог совершить и другие поджоги

В воскресенье вечером на улице Хоспидали в Пярну загорелись четыре дома.

ФОТО: Lilli Tölp

По предварительным данным следствия, подозреваемый в поджоге четырех зданий в Пярну мужчина мог также быть виновником пожаров в Синди.

В воскресенье полиции и спасателям поступило сообщение, что в Синди подожжен грузовик DAF. В рамках того же уголовного дела проверяют причины пожаров, в которых 22 сентября в Синди загорелись гаражные боксы, а в центре Пярну деревянные дома. Полиция задержала по подозрению в ставшем причиной пожара в Пярну поджоге 36-летнего мужчину.

В 20.22 в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Хоспидали в центре Пярну. Горели четыре здания, в опасности была также расположенная поблизости гостиница, которую эвакуировали.

Около 22.00 люди смогли вернуться в гостиницу. К 23.30 пожар локализовали.

Три горевших здания пустуют, в одном расположен конференц-центр гостиницы, большая часть крыши которого сгорела.

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