Предполагаемый виновник пожара в Пярну мог совершить и другие поджоги

По предварительным данным следствия, подозреваемый в поджоге четырех зданий в Пярну мужчина мог также быть виновником пожаров в Синди.
В воскресенье полиции и спасателям поступило сообщение, что в Синди подожжен грузовик DAF. В рамках того же уголовного дела проверяют причины пожаров, в которых 22 сентября в Синди загорелись гаражные боксы, а в центре Пярну деревянные дома. Полиция задержала по подозрению в ставшем причиной пожара в Пярну поджоге 36-летнего мужчину.
В 20.22 в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Хоспидали в центре Пярну. Горели четыре здания, в опасности была также расположенная поблизости гостиница, которую эвакуировали.
Около 22.00 люди смогли вернуться в гостиницу. К 23.30 пожар локализовали.
Три горевших здания пустуют, в одном расположен конференц-центр гостиницы, большая часть крыши которого сгорела.