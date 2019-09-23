Предполагаемый виновник пожара в Пярну мог совершить и другие поджоги

В воскресенье полиции и спасателям поступило сообщение, что в Синди подожжен грузовик DAF. В рамках того же уголовного дела проверяют причины пожаров, в которых 22 сентября в Синди загорелись гаражные боксы, а в центре Пярну деревянные дома. Полиция задержала по подозрению в ставшем причиной пожара в Пярну поджоге 36-летнего мужчину.

В 20.22 в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Хоспидали в центре Пярну. Горели четыре здания, в опасности была также расположенная поблизости гостиница, которую эвакуировали.

Около 22.00 люди смогли вернуться в гостиницу. К 23.30 пожар локализовали.