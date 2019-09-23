Таллинн передал бразды правления Нарве.

В течение трех месяцев титул осенней столицы Эстонии будет носить Нарва, бразды правления которой сегодня от имени Таллинна передал старейшина Кесклинна Владимир Свет, передает Раэпресс.
Со сменой астрономических времен года лишился титула летней столицы Пярну, а в Нарве бразды правления будут действительны по 22 декабря, когда они перейдут к Отепя.
"Последний год Нарва была, без сомнения, в центре внимания в Эстонии. Осмелюсь сказать, что все население страны теперь делится на недавно посетивших Нарву и тех, кто только собирается сюда. Низкий поклон нарвитянам, которые своим повседневным трудом и любовью к родному городу превращают его в место, которое никого не оставляет равнодушным", - сказал Владимир Свет.
Впервые Нарва обрела титут осенней столицы в 1999 году, но регулярным его обладателем стала с 2009 года. Титул связан с разнообразной программой культурных и спортивных мероприятий.