Таллинн передал бразды правления Нарве.

Со сменой астрономических времен года лишился титула летней столицы Пярну, а в Нарве бразды правления будут действительны по 22 декабря, когда они перейдут к Отепя.

"Последний год Нарва была, без сомнения, в центре внимания в Эстонии. Осмелюсь сказать, что все население страны теперь делится на недавно посетивших Нарву и тех, кто только собирается сюда. Низкий поклон нарвитянам, которые своим повседневным трудом и любовью к родному городу превращают его в место, которое никого не оставляет равнодушным", - сказал Владимир Свет.