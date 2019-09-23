Пн, 23.09.2019
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  • Житель Эстонии затолкал женщину в багажник и полчаса ездил по городу

Житель Эстонии затолкал женщину в багажник и полчаса ездил по городу

Багажник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В ночь на понедельник мужчина, поссорившийся со своей возлюбленной на улице Якобсони в Вильянди, затолкал женщину в багажник своей машины, а затем полчаса просто ездил по городу. Затем мужчина освободил свою жертву и отвез домой, передает Sakala.

Ночью 22 сентября в полицию позвонила 46-летняя женщина, сообщившая, что знакомый мужчина удерживает ее. В ходе инцидента женщина пострадала, но помощь медиков ей не понадобилась.

В ходе возбужденного уголовного дела следователям стало ясно, что два человека жили вместе и между ними случился конфликт. Во время спора мужчина вел машину и удерживал женщину против ее воли, по предварительной информации, в течение получаса в багажнике машины.

Мужчина еще не объявлен подозреваемым в преступлении, точные обстоятельства выясняются.

Уголовное дело возбуждено на основании статьи, предусматривающей лишение свободы против воли, за это деяние человек может быть наказан денежным штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет.

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