Житель Эстонии затолкал женщину в багажник и полчаса ездил по городу

Ночью 22 сентября в полицию позвонила 46-летняя женщина, сообщившая, что знакомый мужчина удерживает ее. В ходе инцидента женщина пострадала, но помощь медиков ей не понадобилась.

В ходе возбужденного уголовного дела следователям стало ясно, что два человека жили вместе и между ними случился конфликт. Во время спора мужчина вел машину и удерживал женщину против ее воли, по предварительной информации, в течение получаса в багажнике машины.

Мужчина еще не объявлен подозреваемым в преступлении, точные обстоятельства выясняются.