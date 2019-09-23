Охранник не пустил за руль пьяного и агрессивного водителя

В выходные на патрульного охранника G4S напали нетрезвый водитель минивэна и его спутник – после того, как охранник запретил им ехать и забрал у водителя ключи от автомобиля. Охранник усмирил их обоих; полиция доставила в участок водителя, у которого была зафиксирована уголовно наказуемая степень опьянения.
В субботу, 21 сентября, примерно в 22 часа 65-летний охранник Вяйно приехал на заправочную станцию, находящуюся в волости Раэ (Харьюский уезд). В магазин при заправке вошли двое явно нетрезвых мужчин около 30 лет. Один из них попытался взять напиток в кофейном автомате, но из-за алкогольного опьянения не справился с задачей и стал толкать аппарат. Охранник призвал мужчину к порядку и показал, как пользоваться кофейным автоматом.
Посетители заплатили за кофе и вышли на улицу. Продавец обратил внимание охранника на то, что мужчины приехали на заправку на минивэне, хотя оба пьяны. Охранник решил помешать им сесть за руль: он подошел к машине и запретил им ехать, после чего забрал ключи от машины.
Сидевший за рулем автомобиля пьяный мужчина не послушался и выхватил ключи. Он заявил, что охранник не имеет права вмешиваться, и завел машину – белый минивэн Toyota. Вяйно заглушил двигатель и снова забрал ключи. В ответ на это разгневанный водитель напал на охранника – тот стал защищаться и прижал агрессора к асфальту. Пока сотрудник охранной фирмы сообщал об инциденте в полицию и вызывал помощь, со спины на него напал пассажир минивэна. Охраннику удалось справиться и с ним. Водитель машины попытался убежать, но охранник остановил его.
Водитель оказал сопротивление и приехавшим на место происшествия полицейским, поэтому стражи порядка надели на 27-летнего мужчину наручники и доставили его в участок. Он подозревается в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Согласно закону, за данное нарушение предусмотрено уголовное наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения сроком до трех лет.
Полиция зафиксировала данные пассажира минивэна и отпустила его домой. Белая Toyota отбуксирована на полицейскую штрафстоянку.
«Благодаря своей смелости и уверенности Вяйно остановил очередного опасного пьяного водителя, чтобы в Эстонии было безопаснее. Его решительные действия, несомненно, служат примером другим людям. Патрули G4S ежегодно помогают задержать десятки людей, севших за руль в нетрезвом состоянии, – сказал директор охранного дивизиона G4S Eesti Виллу Ыун. – Мы все имеем право вмешаться, заметив, что кто-то хочет сесть за руль после употребления алкоголя». Однако он предупреждает: прежде чем остановить нарушителя, следует оценить ситуацию, чтобы не подвергать себя напрасному риску. «Охранники проходят обучение и знают, как вести себя с нарушителями порядка, также у них есть вспомогательные средства для самозащиты и возможность быстро вызвать помощь», – добавил Ыун.