Профсоюзы хотят возобновить переговоры с работодателями о размере минимальной зарплаты

Об этом BNS сообщил председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, по словам которого правление ЦСПЭ намечает также обсудить сложившуюся на сегодня ситуацию во вторник, 24 сентября.

«Проконсультируемся по ходу дела и с государственным примирителем. Пока рано говорить, сумеем ли договориться и о чем», - сказал Петерсон в интервью BNS.

5 сентября собрание уполномоченных Центрального союза профсоюзов Эстонии не одобрило проект по повышению минимальной зарплаты с 1 января 2020 года до 578 евро в месяц, то есть до 3,44 евро в час.

В конце августа делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Союза работодателей достигли соглашения по повышению в 2020 году минимальной зарплаты, однако соглашение так и не было заключено.

Как пояснил лидер профсоюзов Пеэп Петерсон, уже после того, как делегации пришли к соглашению, профсоюзы провели оживленную внутреннюю дискуссию по размеру минимальной зарплаты, и подавляющее большинство высказавшихся посчитало достигнутый на переговорах уровень минимальной зарплаты недостаточным.

Профсоюзы напомнили, что они годами добиваются, чтобы минимальная зарплата составляла хотя бы 40 процентов средней заработной платы, что предполагает, что договоренность будет по крайней мере уровня в 600 евро.

В Союзе работодателей обвинили профсоюз в отступлении от уже практически достигнутой договоренности в 578 евро, и предупредили, что свою точку зрения относительно минимальной зарплаты менять не будут.

"В ситуации, когда производительность растет только на несколько процентов, средняя зарплата — на 6%, прогноз экономического роста снижается, экономика охлаждается, повышение минималки на 7% — это очень хорошее предложение", — отметил председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.

Работодатели также утверждают, что с резким повышением минимальной зарплаты увеличится инфляция и поднимутся цены на базовые продукты питания. Вырастет и плата за детский сад.

Вместе с тем Аас отметил, что особой спешки с достижением соглашения по минималке пока нет, поскольку есть время для переговоров и при необходимости стороны прибегнут к помощи госпримирителя.