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В WADA рассказали о манипуляциях с российскими допинг-пробами

epa07270802 A sign of the Russian Anti-Doping Agency RUSADA is seen on a wall of a building which houses the Russian Anti-Doping Agency RUSADA in Moscow, Russia, 09 January 2019. The World Anti-Doping Agency (WADA) expert team is scheduled to arrive in Moscow on 09 January to access and extract data from Moscow's anti-doping Laboratory Information Management System and the underlying analytical data generated by the former Moscow anti-doping laboratory. The deadline established for the RUSADA and the Russian authorities to hand over the data as WADA's Executive Committee's condition to reinstate RUSADA to the list of World Anti-Doping Code-compliant Signatories was missed due to the Russian side. The RUSADA's compliance status is to be considered on 14-15 January by the independent Compliance Review Committee (CRC). EPA/MAXIM SHIPENKOV

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Председатель комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор рассказал о манипуляциях данными Московской антидопинговой лабораторией, Lenta.ru.

Тейлор заявил, что записи о некоторых положительных допинг-пробах была удалены из базы данных. Он отметил, что России необходимо объясниться, чтобы избежать новых санкций. Представитель WADA пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся.

22 сентября глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск заявил, что WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, российской стороне должны предоставить три недели для предоставления объяснений. Тогда же The Telegraph писал о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных Московской лаборатории.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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