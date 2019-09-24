В WADA рассказали о манипуляциях с российскими допинг-пробами

Тейлор заявил, что записи о некоторых положительных допинг-пробах была удалены из базы данных. Он отметил, что России необходимо объясниться, чтобы избежать новых санкций. Представитель WADA пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся.

22 сентября глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск заявил, что WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, российской стороне должны предоставить три недели для предоставления объяснений. Тогда же The Telegraph писал о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных Московской лаборатории.