Месси выбрали лучшим футболистом года

В борьбе за награду аргентинец обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Церемония награждения проходит в Милане в театре «Ла Скала».

Ранее ФИФА назвала полузащитника венгерского «Ференцвароша» Даниэля Жори автором лучшего гола 2019 года. Лучшим тренером был объявлен Юрген Клопп, выигравший вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Награду The Best получил голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

С бразильцем в воротах мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и стали вторыми в АПЛ, набрав рекордное для клуба количество очков.