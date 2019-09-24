Ошибка в 600 000 евро: компания Neste случайно переплатила своему экс-главе зарплату

После ухода из Neste Индрек Каю успел поработать в правлении Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), а также в совете Eesti Energia. А в течение последнего месяца имущество Каю поэтапно арестовывают.

Первым делом финский суд арестовал его портфель акций почти на 285 000 евро в банке Nordea. Неделей ранее на принадлежащий Каю на Сааремаа десятигектарный земельный участок и дачный участок в волости Харку наложили две ипотеки на 50 000 евро.

Комментируя происходящее, Каю остается немногословен. «Дело дошло до эстонского суда, где сейчас идут споры. Из уважения к эстонской судебной системе я бы не хотел комментировать данный случай», - заявил Каю. В Neste также сообщили, что не будут комментировать незавершенный судебный процесс.

9000 евро в месяц

В конце прошлого года в Финляндии в суд города Хельсинки от компании Neste поступило исковое заявление странного содержания. Топливная компания просила, чтобы при первой же возможности было арестовано имущества эстонца Индрека Каю на 621 000 евро. По сообщению финского предприятия, трудовой договор с Каю был расторгнут в последний день 21012 года, когда он покинул пост гендиректора петербургского отделения фирмы.

«Данный этап моей жизни завершился. Я возвращаюсь в Эстонию, - сообщил тогда Каю журналистам. - В конце года завершилось мое сотрудничество с Neste, которое успешно продолжалось на протяжении семнадцати с половиной лет».

Несмотря на завершение трудовых отношений, по ошибке на банковский счет Каю продолжала поступать солидная зарплата в 9000 евро. И так продолжалось почти шесть лет. Это значит, что пока Каю работал в Эстонии, например, на полную ставку в EAS на посту члена правления (с 2014 по 2017 год), он одновременно получал значительную сумму на свой счет из Финляндии.

В Neste произошедшее объясняют ошибкой в бухгалтерии. По словам адвокатов финской топливной фирмы, о злонамеренных действиях Каю говорит тот факт, что экс-глава переводил поступавшие на финский счет деньги в Эстонию.

Судя по материалам судебного дела, Каю не видит в своих действиях злого умысла.

Он не отрицает, что был в курсе поступающих денег, но утверждает, что получал деньги, согласно имевшемуся соглашению. Пока неясно, о какой именно договоренности идет речь. В то же время в Neste ссылаются на трудовой договор, который был прекращен по соглашению сторон.