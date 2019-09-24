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  • IAAF в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

IAAF в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Прыжок Анны Чичеровой.

ФОТО: MATT DUNHAM/AP

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает Sports.ru.

B Дохе состоялось заседание совета IAAF, на котором рассматривался вопрос восстановления ВФЛА. Совет IAAF единогласно принял решение не восстанавливать организацию.

«Это повторяющаяся проблема – действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры.

Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали», – заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе.

 Также IAAF объяснила причины недопуска 18 российских легкоатлетов до международных стартов в нейтральном статусе.

14 спортсменам отказано в нейтральном статусе из-за информации, полученной в ходе проверки базы LIMS московской антидопинговой лаборатории. Вероятно, их пробы будут перепроверены. Среди недопущенных спортсменов призеры ЧМ и Олимпиад Анна Чичерова (прыжки в высоту), Елена Лашманова (спортивная ходьба), Антонина Кривошапка (бег на 400 метров).

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