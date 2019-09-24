Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает Sports.ru.
B Дохе состоялось заседание совета IAAF, на котором рассматривался вопрос восстановления ВФЛА. Совет IAAF единогласно принял решение не восстанавливать организацию.
«Это повторяющаяся проблема – действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры.
Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали», – заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.
ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе.
Также IAAF объяснила причины недопуска 18 российских легкоатлетов до международных стартов в нейтральном статусе.
14 спортсменам отказано в нейтральном статусе из-за информации, полученной в ходе проверки базы LIMS московской антидопинговой лаборатории. Вероятно, их пробы будут перепроверены. Среди недопущенных спортсменов призеры ЧМ и Олимпиад Анна Чичерова (прыжки в высоту), Елена Лашманова (спортивная ходьба), Антонина Кривошапка (бег на 400 метров).