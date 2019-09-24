Фото и видео: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что сообщение о пожаре на Смуули-теэ в Таллинне поступило в Центр тревоги в 7.22. К моменту прибытия спасателей на парковке огнем был охвачен легковой автомобиль. В инциденте никто не пострадал. Пожал был ликвидирован в 7.40.