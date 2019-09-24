Вт, 24.09.2019
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  • Фото и видео: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

Фото и видео: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии, где видно, как на парковке расположенного в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания Hesburger загорелся автомобиль.

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что сообщение о пожаре на Смуули-теэ в Таллинне поступило в Центр тревоги в 7.22. К моменту прибытия спасателей на парковке огнем был охвачен легковой автомобиль. В инциденте никто не пострадал. Пожал был ликвидирован в 7.40.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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