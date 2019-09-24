Фото: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии, где видно, как на парковке расположенного в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания Hesburger загорелся автомобиль.
В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что сообщение о пожаре на Смуули-теэ в Таллинне поступило в Центр тревоги в 7.22. К моменту прибытия спасателей на парковке огнем был охвачен легковой автомобиль. В инциденте никто не пострадал. Пожал был ликвидирован в 7.40.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Опубликовано Martin Petrov Понедельник, 23 сентября 2019 г.