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  • Фото: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

Фото: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

В Ласнамяэ загорелся автомобиль.

ФОТО: Фото читателя.

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии, где видно, как на парковке расположенного в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания Hesburger загорелся автомобиль.

В Ласнамяэ загорелся автомобиль.

ФОТО: Фото читателя.

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что сообщение о пожаре на Смуули-теэ в Таллинне поступило в Центр тревоги в 7.22. К моменту прибытия спасателей на парковке огнем был охвачен легковой автомобиль. В инциденте никто не пострадал. Пожал был ликвидирован в 7.40.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Ласнамяэ загорелся автомобиль.

ФОТО: Фото читателя.

Опубликовано Martin Petrov Понедельник, 23 сентября 2019 г.

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