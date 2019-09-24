Гражданина Эстонии в Финляндии оштрафовали за контрабанду восьми щенков

Об этом сообщил портал новостей Yle, напомнив, что финская таможня в начале лета обнаружила в багажнике 53-летнего эстонца восемь щенков в тесной картонной коробке. Щенки смешанной породы были конфискованы и позднее в тот же день их усыпили по приказу местной полиции. Свое решение полиция обосновала тем, что собаки могли представлять риск для здоровья людей и других животных.

Полиция подозревала мужчину в том, что он привез собак на продажу, так как эстонца задерживали и ранее при попытке провоза собак.

Мужчина не присутствовал на суде. Его представитель отрицал все обвинения.

Суд заявил, что щенки были совсем маленькими, и оторвали от кормящей суки, и перевозили слишком долго в слишком маленькой коробке.