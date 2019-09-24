Район, нанесенный на карту мира

- Двое ваших предшественников на должности старейшины Ласнамяэ были русскими. Вам легко было влиться в работу в районе, где много русскоязычного населения?

- Для меня это не так важно, потому что в трамвайном парке, где я раньше работал, тоже было очень много русских. Специфика Ласнамяэ скорее в том, что это крупный район, а когда так много людей, то много и проблем, начиная от парковочных.

- Как бы вы оценили ситуацию с парковками?

- В Ласнамяэ решить эту проблему можно только за счет строительства парковочных домов, но это дорого и денег пока нет. Там, где построены новые дома, место для парковки планировалось уже при строительстве. Но машин ведь становится все больше и больше. Еще одна часть проблемы - это автомобильный лом. Мы придумываем какие-то новые законные меры, потому что закон защищает частную собственность, даже если это мешающий всем ржавый кузов. В ближайшее время пройдут собрания с участием глав всех районов и городских властей. Эта проблема будет особенно актуальна зимой, когда надо будет убирать снег.

- Но пока порадовать ласнамяэсцев планами по строительству парковочных домов не получается?

- Пока ничего не планируется. Управа Ласнамяэ внесла предложение Департаменту городского планирования, где в перспективе могли бы находиться такие парковочные дома, но в бюджетной стратегии Таллинна деньги на это не запланированы. Нужно сотрудничество с частным сектором. Первым таким проектом могло бы стать строительство парковочного дома на Пунане, 17. Это бывшее школьное здание. Там были бы и парковочные места, и бизнес-площади.

- Этим летом таллиннцы не раз наблюдали на Лаагна-теэ серьезные пробки, когда все движение стояло. Неужели это теперь будет регулярным явлением?

- Пробки действительно возникают на Лаагна по утрам при движении в сторону города перед Гонсиори, но в целом это единственная дорога в Таллинне, где нет пробок. Конечно, изредка что-то бывает из-за аварий. В конце дня, возможно, приходится постоять в пробке на Раху-теэ, но в ближайшие годы эту проблемы исправит строительство развязки Вяо. Гораздо серьезнее проблема на Старонарвском шоссе, вот там в утренние и вечерние часы пик действительно движение встает.

- Там же сейчас планируют прорыв Мустакиви. На какой стадии эта идея?

- Мы проводили опросы среди жителей - 90% выступают за это строительство, 10% - против. По-моему, это значительная поддержка. И к тому же, дорога стала бы на полкилометра меньше - никто из «зеленых» не сможет сказать, что это неэкологичное решение. С точки зрения работы дорожной структуры города, продление Мустакиви-теэ до Козе-теэ я считаю очень важным.

- Когда это может произойти?