Район, нанесенный на карту мира

Вот уже несколько месяцев как во главе управы таллиннского района Ласнамяэ стоит старейшина Андрес Вяэн. Этим летом район пережил то, что поначалу сравнивали со стихийным бедствием, - съемки голливудского фильма. На столе у старейшины в изящной рамке стоит благодарственная грамота за содействие в них, и сам он считает, что кинодеятели нанесли Ласнамяэ на карту мира.
- Двое ваших предшественников на должности старейшины Ласнамяэ были русскими. Вам легко было влиться в работу в районе, где много русскоязычного населения?
- Для меня это не так важно, потому что в трамвайном парке, где я раньше работал, тоже было очень много русских. Специфика Ласнамяэ скорее в том, что это крупный район, а когда так много людей, то много и проблем, начиная от парковочных.
- Как бы вы оценили ситуацию с парковками?
- В Ласнамяэ решить эту проблему можно только за счет строительства парковочных домов, но это дорого и денег пока нет. Там, где построены новые дома, место для парковки планировалось уже при строительстве. Но машин ведь становится все больше и больше. Еще одна часть проблемы - это автомобильный лом. Мы придумываем какие-то новые законные меры, потому что закон защищает частную собственность, даже если это мешающий всем ржавый кузов. В ближайшее время пройдут собрания с участием глав всех районов и городских властей. Эта проблема будет особенно актуальна зимой, когда надо будет убирать снег.
- Но пока порадовать ласнамяэсцев планами по строительству парковочных домов не получается?
- Пока ничего не планируется. Управа Ласнамяэ внесла предложение Департаменту городского планирования, где в перспективе могли бы находиться такие парковочные дома, но в бюджетной стратегии Таллинна деньги на это не запланированы. Нужно сотрудничество с частным сектором. Первым таким проектом могло бы стать строительство парковочного дома на Пунане, 17. Это бывшее школьное здание. Там были бы и парковочные места, и бизнес-площади.
- Этим летом таллиннцы не раз наблюдали на Лаагна-теэ серьезные пробки, когда все движение стояло. Неужели это теперь будет регулярным явлением?
- Пробки действительно возникают на Лаагна по утрам при движении в сторону города перед Гонсиори, но в целом это единственная дорога в Таллинне, где нет пробок. Конечно, изредка что-то бывает из-за аварий. В конце дня, возможно, приходится постоять в пробке на Раху-теэ, но в ближайшие годы эту проблемы исправит строительство развязки Вяо. Гораздо серьезнее проблема на Старонарвском шоссе, вот там в утренние и вечерние часы пик действительно движение встает.
- Там же сейчас планируют прорыв Мустакиви. На какой стадии эта идея?
- Мы проводили опросы среди жителей - 90% выступают за это строительство, 10% - против. По-моему, это значительная поддержка. И к тому же, дорога стала бы на полкилометра меньше - никто из «зеленых» не сможет сказать, что это неэкологичное решение. С точки зрения работы дорожной структуры города, продление Мустакиви-теэ до Козе-теэ я считаю очень важным.
- Когда это может произойти?
- Специалисты пока только обсуждают это. Посмотрите, сколько времени ушло на то, чтобы приступить к Рейди-теэ, сколько пришлось спорить перед этим. Или взять продление Смуули - сейчас никто и представить не может, что его не было, а ведь у него тоже в свое время были противники.
- Один выезд из Ласнамяэ сейчас упирается в строительство Рейди-теэ, другой - по Лаагна - заканчивается там, где начинается улица Гонсиори с ее реверсивным движением, к которому многие еще не привыкли. Не будет ли коллапса во время учебного года?
- Лично я думаю, что осенью больших проблем не будет, но надо готовиться к зиме. Конечно, никто не может предсказать, какой она будет, хотя я думаю, что район готов. Я, в общем то, специалист в этой области, поэтому мне легче.
Одной проблемой меньше
- Весной мы освещали проблему территории, прилегающей к рынку Паэ, которую оккупировали асоциалы. Теперь стало известно, что там будет следить за порядком охранная фирма. Это решение было принято по итогам встреч с жильцами?
- Мы получали очень много жалоб! Мы общались с жителями, квартирными товариществами, предпринимателями, продавцами и, наконец, пришли к выводу, что, когда начнется учебный год и откроется променад, необходимо сделать так, чтобы хозяевами положения были нормальные люди, а не те, кто там пьет. Охрана там выставлена уже с 1 сентября. Она будет следить, к примеру, за тем, чтобы никто там не справлял нужду.
- Но если все эти пьяные компании переместятся метров на сто, во дворы, например, это же никак проблему не решит?
- Если там будет охрана, то у МуПо и полиции появится чуть больше времени на свою основную деятельность. Поначалу мы поставим там работников охранной фирмы на три месяца. На следующий год уже посмотрим, нужно ли повторять или лучше сделать что-то другое.
- Жители Ласнамяэ также недавно выступали против планов города построить больничный комплекс на пустыре Паэвялья...
- Там действительно надо учитывать интересы двух сторон: с одной стороны, это проект Таллиннской больницы, с другой - намеченный жилой район Лахекалда. Все это надо учесть при планировании и строительстве дорог и техносетей. Протест против строительства больничного городка выразили жители Паэвялья, указывая на дополнительный шум и дорожную нагрузку, которую привнесет с собой появление больницы. Хотя нынешние больничные комплексы в Мустамяэ и Кесклинне располагаются еще ближе к жилым строениям, но, насколько известно, жители соседних с больницами домов не высказывали никакого неудовольствия по поводу уровня шума. К тому же, запланирована 50-метровая полоса озеленения вдоль Нарвского шоссе, которая должна в значительной мере повлиять на уровень шума.
- Недостаточная доступность медуслуг в Ласнамяэ - это одно из самых больных мест района, не так ли?
- Это такая проблема общегосударственного характера, об этом везде говорят, везде есть недовольные. Длинные очереди, недостаток номерков это, увы, везде так, не только в Ласнамяэ.
- Многие жители района облегченно вздохнули, когда закрылся асфальтовый завод?
- Это многие восприняли как победу. 30 сентября, по-моему, там в самый последний раз пройдут взрывные работы, в этом меня заверил глава предприятия. К тому же, там больше не будут работать по ночам. Что касается запаха, ни одной жалобы не поступило с тех пор, как я начал работать на этом посту.