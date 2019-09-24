От робототехники до балета: куда деться в детстве

В Эстонии стартовал новый учебный год, и многие родители озадачились выбором кружков для своих чад. Актуальные вопросы – чем занять ребенка после школы и где найти то, что придется ему по душе и в то же время не сильно ударит по семейному кошельку? К радости взрослых и детей, в Маарду функционирует большое количество кружков и секций, в том числе и бесплатных.
Доступность и разнообразие – приоритет школ
В первую очередь родителям следует изучить, какие возможности предлагают школы, в которых учатся их дети. Например, в Маардуской основной школе это кружок «Юный журналист», который на протяжении многих лет выпускает журнал «Большая перемена». «Моя идея вдохновила ребят на создание сначала своей школьной газеты, а потом и журнала, - рассказывает руководитель этого кружка Алла Никитина. – Дети присылают в журнал свои литературные произведения, исследовательские работы, фоторепортажи, заметки, стихи. На занятиях мы познаем основы журналистской деятельности: учимся брать интервью, писать репортажи, оформлять рубрики». В создании журнала принимают участие не только ученики, но и учителя, и родители. «Главное, что ребята увлечены, творчески настроены, а может, кто-нибудь из них уже подумывает о будущей профессии журналиста», - радуется Никитина.
По словам организатора деятельности по интересам Маардуской основной школы Ирины Окуневой, треть ребят с 1-го по 9-й классы охвачены внеклассной кружковой работой, при этом все кружки для них бесплатны, поскольку финансируются местным самоуправлением. «Это спортивные секции, танцевальные кружки, театральные студии. Дети с удовольствием посещают кружки химии и биологии, где сами проводят опыты. Еще мы изучаем традиции славянских народов. В кружке „Эрудит“ дети развивают свои творческие и логические способности, а в кружке „Умелые ручки“ девочки учатся шить, вязать и вышивать», - перечисляет она.
«Мы стараемся вовлечь в кружки и детей с особыми потребностями, для которых в нашей школе открыты два класса. Результаты такой работы – призовые места в спортивных состязаниях на уровне города и уезда, школьные и городские выставки поделок и рисунков, участие и победы в городских и уездных театральных фестивалях. Хочется еще отметить, что ребята из театрального кружка „Вдохновение“ выступали и в Доме творчества Санкт-Петербурга», - рассказала Ирина Окунева.
В Каллавереской средней школе уникальным является успешно стартовавший в прошлом году кружок по обучению игре на мини-каннеле. «В течение года дети, посещающие этот кружок, выступали на школьных мероприятиях. Школа нашла средства и купила несколько музыкальных инструментов. Примечательно, что каннель нравится и мальчикам! Нежные звуки каннеля обладают магией, и дети наслаждаются игрой на этом музыкальном инструменте», - говорит организатор деятельности по интересам Каллавереской средней школы Аве-Мария Раппер.
По ее словам, список кружков пополняется каждый год, и задумка заключается в том, чтобы каждый ребенок в итоге нашел хобби. Так, например, популярным стал стартовавший в позапрошлом году кружок «Роботика». Школа самостоятельно написала проект в Фонд по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и получила шесть комплектов робототехники и 3D-принтер.
«Кружок, который мы очень рекомендуем в своей школе, - это шахматы, - говорит Аве-Мария Раппер. – Пару лет мы организовывали турнир по шахматам вместе с Оруской основной школой, учитель которой предварительно проводил небольшое обучение. В прошлом году мы даже организовали турнир по шахматам среди всех школ Маарду. Есть огромное желание найти для этого кружка руководителя, который мог и хотел бы учить детей этой древней игре на государственном языке, ведь мы единственная эстонская школа в городе».
«Несколько лет назад мы также открыли кружки „Кодутютред“ и „Нооред Коткад“, и они тоже крайне востребованы. Наши „Кодутютред“ и „Нооред Коткад“ входят в подразделение дружины Харью – в Рявалаский малевконд. Молодежь посещает различные мероприятия Кайтселийта, а также ходит в организованные им походы, и для детей это по-настоящему увлекательно», - добавила организатор деятельности по интересам. А еще в Каллавереской средней школе функционирует школьное радио. С его помощью увлекающаяся музыкой молодежь может в определенный день ставить любимую музыку, передавать приветы и сообщения. Школьное радио позволяет зачитывать короткие рассказы и делать интервью с интересными людьми.
Кружки для детей Каллавереской средней школы также бесплатные. Занятия проходят после уроков под руководством местных педагогов. С нового учебного года список кружков пополнится танцами, которым будут учить педагоги танцевальной студии ProDance Tantsustuudio, месячная плата за эти занятия составит 20 евро. Тренировки предполагаются в двух возрастных группах: 1-3 классы и 4-6 классы.
Маардуская гимназия делает ставку на спорт, языки и науку. «Ученики Маардуской гимназии занимаются подводным плаванием, боевыми искусствами и боксом. В новом учебном году в школьном спортзале начнет работу футбольный клуб для девочек. Учителя физкультуры Маардуской гимназии руководят кружками легкой атлетики и игр с мячом. Ежедневно после уроков у детей есть возможность заниматься спортом под руководством своих учителей. Благодаря этим кружкам гимназисты всегда демонстрируют высокие результаты на соревнованиях между маардускими школами», - рассказывает директор Маардуской гимназии Майю Плумер.
В Маардуской гимназии также в почете все виды художественной деятельности, особенно театральное искусство. «Драмкружок есть в каждой возрастной группе, на начальной образовательной ступени – даже в каждом классе. Кроме того, есть кружки и для учеников с особыми потребностями. Учащиеся выступают на организованных городом мероприятиях, а также участвуют в фестивалях таллиннских школ с русским языком обучения. Труппа старших классов в течение учебного года несколько раз бывала на молодежных театральных фестивалях стран Балтии и Санкт-Петербурга. Все школьные праздники проводятся под руководством драмкружка старших классов», - отмечает Плумер.
Есть в школе и изостудия, а музыкальные кружки и народный танец популярны среди учеников классов языкового погружения. Кстати, о языках: в прошлом году в Маардуской гимназии были открыты два кружка эстонского языка – для учеников 2-го и 9-го классов. «Многие увлечены эстонским языком и культурой, поэтому в новом учебном году мы предоставим детям еще больше возможностей для изучения государственного языка. Кроме того, мы хотим открыть в гимназии языковое кафе», - делится ближайшими планами директор. В настоящий момент практически все кружки в Маардуской гимназии бесплатны, они финансируются за счет госпособий или из бюджета местного самоуправления. Тем не менее, отдельные кружки предполагают небольшую плату, и при необходимости родители могут ходатайствовать о помощи в городском соцотделе.
Еще одно направление, которое выбрала Маардуская гимназия, - научные клубы. «В прошлом учебном году мы открыли научный кружок для учеников начальных классов. В новом учебном году будет также два таких кружка для младших классов, а при участии выпускников мы хотим предложить научные кружки и для старших учеников. Планируем открыть ежемесячный киноклуб для гимназистов», - говорит директор.
С прицелом на большую сцену
Широкий выбор кружков предлагает Маардуский центр культуры и информации. В среднем плата за каждый из них составляет 20 евро в месяц. При этом ребенок из малообеспеченной семьи имеет право на ежемесячную компенсацию за кружки в размере до 30 евро.
В подчинении Маардуского центра культуры и информации находятся два дома: Центр досуга и Народный дом. Вся деятельность по интересам проходит в Народном доме по адресу Карьяэри, 4. Как рассказал исполняющий обязанности директора Маардуского центра культуры и информации Павел Куузик, там занимаются ученики вокальных студий «Время петь», «Эридан», студии уличных танцев Dream Power, танцевальной студии Art Arena Dance, театральной студии Art Arena, художественной студии Елены Антонив, театра мод «Натали», детского танцевального ансамбля «Незабудки», студии бального танца «Реверанс» и балетной студии Кайе Кырб.
Ежегодно кружки Маардуского центра культуры и информации посещают около двухсот человек в возрасте от 5 до 26 лет. «Последнее время набирают популярность вокальные студии и танцевальная студия Dream Power. Уже год в Маарду работает балетная студия Кайе Кырб, где занимается около 15 ребят. Театральная студия Art Arena каждый год привлекает большое количество молодежи, в ней задействовано больше сорока ребят», - знакомит с цифрами Павел Куузик.
По его словам, благодаря профессионализму руководителей этих кружков, многие коллективы завоевали призвание как на родине, так и на международной арене. «Хочется выделить театральную студию Art Arena, которая существует уже более 20 лет. В студии уже сменилось множество поколений. Ее выпускники продолжают учебу в Русском театре Эстонии. Год назад ученик студии Владимир Урм поступил в ГИТИС. Студией бессменно руководит Есения Антропова. Под ее руководством ежегодно проводится большой театральный фестиваль „Мой театр – мой каприз“, в котором участвуют театральные студии со всей Эстонии и ближайшего зарубежья», - рассказывает Куузик. Деятельность по интересам Маардуского центра культуры и информации проходит по будням в вечернее время и на выходных. График занятий составлен с учетом того, что дети заняты в школе.
Когда все вращается вокруг молодежи
Большую роль в организации детского досуга играет Маардуский молодежный центр. Это некоммерческое объединение функционирует с 2006 года, с 30 января 2019 года оно является членом «Открытого молодежного центра», что позволяет участвовать в обучающих семинарах, писать проекты и знакомиться с деятельностью других молодежных центров.
Как рассказала руководитель Маардуского молодежного центра Наталья Головач, они предлагают мероприятия на любой вкус: «Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, мы открываем свои двери с 14:00 до 20:00 с той целью, чтобы молодежь неформально проводила свой досуг. Мы составляем недельный план как на дневное, так и на вечернее время. Наши основные виды деятельности: турниры по настольному теннису, настольному хоккею, шашкам, реже шахматам, викторины. Мы мастерим поделки из бумаги и другого бросового материала, рисуем. В теплый период проводим соревнования, эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе на стадионе Маардуской основной школы, а зимой катаемся на лыжах в лесопарке. Большой плюс, что прокат лыж в нашем городе бесплатный. Мы играем в настольные игры, любим BINGO, готовим простые блюда, устраиваем киновечера под хруст попкорна или чаепития».
Ежедневно центр посещают от сорока до 60 человек. В дневное время больше ребят в возрасте от 7 до 14 лет, а в вечернее время приходят дети постарше. По словам Натальи Головач, дети до 12 лет всеядны, то есть участвуют во всем, что им предложат, а старшие предпочитают соревнования и турниры. В связи с нехваткой помещений Маардускому молодежному центру сложно организовывать кружки, поэтому их и нет. Вся кружковая работа проводится в школах, и руководители также снимают помещения. «Единственный кружок, который может существовать в рамках нашего центра, - это кружок английского языка, который проходит по субботам и воскресеньям. Он платный, а остальные мероприятия, проводимые в нашем центре, бесплатные», - объясняет Головач.
Маардуский молодежный центр любит отмечать международные праздники. «Например, в День фотографа мы идем на фотоохоту, в День левшей пишем диктанты левой рукой, в День спички мастерим поделки из спичек, в День археолога участвуем в викторинах по Древнему миру. На Масленицу печем блины, готовим простые национальные блюда стран и т.д. За праздниками мы тщательно следим и проводим их тематическим образом», - поясняет руководитель НКО.
Примечательно, что в Маардуском молодежном центре работает психолог. «Основная категория, с которой работает наш психолог, – это, прежде всего, дети группы риска. Занятия проходят как в индивидуальном порядке, так и в форме групповой работы, - говорит Наталья Головач. – Основная цель психолога – создать условия в нашем молодежном центре, где дети и подростки могут свободно выражать свои мысли, общаться друг с другом, приобретать новые социальные навыки и получать знания о себе, других людях и обществе. Если психолог замечает, что какой-то ребенок испытывает трудности, то обращает особое внимание на его ситуацию и предлагает индивидуальную работу».
Большинство запросов, с которыми дети обращаются к специалисту Маардуского молодежного центра, связаны с проблемами межличностного общения. Речь идет о трудностях в общении со сверстниками, эмоционально-поведенческих проблемах (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.), сложностях в детско-родительских отношениях или в профессиональном самоопределении.
Наталья Головач обращает внимание родителей на другие проекты, действующие в Маардуском молодежном центре: «Проект „Новые горизонты“ направлен на обучение детей и молодежи социальным навыкам. Программа построена таким образом, что занятие состоит их двух частей: общая физическая подготовка и психологическая часть. Занятия проходят в форме игр, бесед, лекций, тренингов, имеющих коррекционно-профилактическую направленность. На занятиях дети учатся не бояться говорить о своих проблемах, выражать свои чувства, а также слушать и слышать других. В рамках „Новых горизонтов“ дети также посещают культурные мероприятия – музеи, активно участвуют в соревнованиях».
«Кроме того, в рамках проекта „Здоровый образ жизни“ у ребят есть возможность несколько месяцев в году бесплатно посещать бассейн по субботам, получать кубки, медали, сладкие угощения за участие в наших мероприятиях», - добавляет она.
В Маардусукой городской библиотеке нет определенных кружков для детей, но работа с ними ведется постоянно. «Практически ежемесячно к нам приходят по несколько групп детей из детских садов и школ города. С ними мы проводим различные тематические мероприятия и мастер-классы. Например, сейчас еще не закончен летний проект „Лето с книгой“, итоги которого будут подведены 3 октября, когда состоится вручение призов. Деньги на проект были выделены управой города Маарду, - рассказывает директор Маардуской городской библиотеки Елена Лекс. – В течение сентября проводятся встречи с детьми на тему „Безопасная дорога в школу“. В начале сентября проводим урок на тему „День знаний“. Каждый месяц бывают различные мероприятия».
Как отметила Елена Лекс, в Маарду более 4000 читателей, из них детей до 16 лет – свыше 800. На протяжении всего года дети и подростки приходят в библиотеку с различными просьбами и вопросами, особенно по школьной программе. «В читальном зале детской библиотеки есть игровой уголок с телевизором. Иной раз родителям необходимо поработать в интернет-кафе, а ребенка они могут оставить в игровой комнате под присмотром библиотекаря. Также это место, где ребенок может уединиться и отдохнуть после школы», - подчеркивает она.
Маардуская художественная школа предлагает детям следующие специальности: фортепиано, скрипка, пение, гитара, аккордеон, баян, изобразительное искусство, флейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон, ударные музыкальные инструменты и виолончель. В зависимости от выбранного направления и количества уроков месячная плата за кружки составляет от десяти до 50 евро.