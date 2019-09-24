От робототехники до балета: куда деться в детстве

Еще одно направление, которое выбрала Маардуская гимназия, - научные клубы. «В прошлом учебном году мы открыли научный кружок для учеников начальных классов. В новом учебном году будет также два таких кружка для младших классов, а при участии выпускников мы хотим предложить научные кружки и для старших учеников. Планируем открыть ежемесячный киноклуб для гимназистов», - говорит директор.

С прицелом на большую сцену

Широкий выбор кружков предлагает Маардуский центр культуры и информации. В среднем плата за каждый из них составляет 20 евро в месяц. При этом ребенок из малообеспеченной семьи имеет право на ежемесячную компенсацию за кружки в размере до 30 евро.

В подчинении Маардуского центра культуры и информации находятся два дома: Центр досуга и Народный дом. Вся деятельность по интересам проходит в Народном доме по адресу Карьяэри, 4. Как рассказал исполняющий обязанности директора Маардуского центра культуры и информации Павел Куузик, там занимаются ученики вокальных студий «Время петь», «Эридан», студии уличных танцев Dream Power, танцевальной студии Art Arena Dance, театральной студии Art Arena, художественной студии Елены Антонив, театра мод «Натали», детского танцевального ансамбля «Незабудки», студии бального танца «Реверанс» и балетной студии Кайе Кырб.

Активным детям просто необходимы спортивные секции для выплеска энергии. ФОТО: Alexandra Buss / Panthermedia/ Scanpix

Ежегодно кружки Маардуского центра культуры и информации посещают около двухсот человек в возрасте от 5 до 26 лет. «Последнее время набирают популярность вокальные студии и танцевальная студия Dream Power. Уже год в Маарду работает балетная студия Кайе Кырб, где занимается около 15 ребят. Театральная студия Art Arena каждый год привлекает большое количество молодежи, в ней задействовано больше сорока ребят», - знакомит с цифрами Павел Куузик.

По его словам, благодаря профессионализму руководителей этих кружков, многие коллективы завоевали призвание как на родине, так и на международной арене. «Хочется выделить театральную студию Art Arena, которая существует уже более 20 лет. В студии уже сменилось множество поколений. Ее выпускники продолжают учебу в Русском театре Эстонии. Год назад ученик студии Владимир Урм поступил в ГИТИС. Студией бессменно руководит Есения Антропова. Под ее руководством ежегодно проводится большой театральный фестиваль „Мой театр – мой каприз“, в котором участвуют театральные студии со всей Эстонии и ближайшего зарубежья», - рассказывает Куузик. Деятельность по интересам Маардуского центра культуры и информации проходит по будням в вечернее время и на выходных. График занятий составлен с учетом того, что дети заняты в школе.

Когда все вращается вокруг молодежи

Большую роль в организации детского досуга играет Маардуский молодежный центр. Это некоммерческое объединение функционирует с 2006 года, с 30 января 2019 года оно является членом «Открытого молодежного центра», что позволяет участвовать в обучающих семинарах, писать проекты и знакомиться с деятельностью других молодежных центров.