Вт, 24.09.2019
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Слуцкий: Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о советской оккупации

Леонид Слуцкий.

ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

Россия не признает оккупацию Эстонии, заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о советской оккупации. Мы никогда не признаем такой трактовки», - написал Слуцкий в своем Twitter.

По его мнению, отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии является кощунством.

Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник выразило возмущение в связи с исторически ложными утверждениями МИД Российской Федерации и осудило неоднократные попытки российского Министерства иностранных дел оправдать пакт Молотова-Риббентропа.

«Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала от оккупации как нацистской Германией, так и Советским союзом. Советский союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на полвека. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и приуменьшать различные преступления советского режима», - отмечается в заявлении МИД Эстонии.

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