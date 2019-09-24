Слуцкий: Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о советской оккупации

«Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о советской оккупации. Мы никогда не признаем такой трактовки», - написал Слуцкий в своем Twitter.

По его мнению, отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии является кощунством.

Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник выразило возмущение в связи с исторически ложными утверждениями МИД Российской Федерации и осудило неоднократные попытки российского Министерства иностранных дел оправдать пакт Молотова-Риббентропа.