Вт, 24.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: в Табасалу продается эксклюзивная вилла в средиземноморском стиле

Фото: в Табасалу продается эксклюзивная вилла в средиземноморском стиле

ФОТО: KV.EE

Вилла в Табасалу весьма привлекательна снаружи, а дизайн интерьеров поражает своей продуманной роскошью, пишет Postimees

Автор проекта двухэтажного дома - известный архитектор Аллар Струс, для реализации творений которого используются только лучшие из лучших строительные материалы. И без того просторный дом - его площадь 382 квадратных метра -  кажется еще больше благодаря более чем четырехметровым потолкам. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже виллы расположен вестибюль, гостиная, кухня, техническое и хозяйственное помещения, комната отдыха, баня с душевой и гостевой туалет. Из гостиной можно выйти на большую террасу. 

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены: четыре спальни, две гардеробных и две больших ванных комнаты. Дом построен с учетом самых высоких требований и стандартов и с использованием высококачественных строительных и отделочных материалов. 

ФОТО: KV.EE

Много других фотографий и информация об объекте находятся на странице портала недвижимости KV.EE.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ