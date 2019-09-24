Фото: в Табасалу продается эксклюзивная вилла в средиземноморском стиле

Автор проекта двухэтажного дома - известный архитектор Аллар Струс, для реализации творений которого используются только лучшие из лучших строительные материалы. И без того просторный дом - его площадь 382 квадратных метра - кажется еще больше благодаря более чем четырехметровым потолкам.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже виллы расположен вестибюль, гостиная, кухня, техническое и хозяйственное помещения, комната отдыха, баня с душевой и гостевой туалет. Из гостиной можно выйти на большую террасу.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены: четыре спальни, две гардеробных и две больших ванных комнаты. Дом построен с учетом самых высоких требований и стандартов и с использованием высококачественных строительных и отделочных материалов.

ФОТО: KV.EE