Галерея: в Ласнамяэ открылся променад Паэ

Также Кландорф отметил, что приведенный в порядок променад, радующий местных жителей и особенно подрастающее поколение, на расстоянии выстрела из рогатки от торгующего алкоголем магазина и места азартных игр. И тут городу предстоит серьезно задуматься, совместимы ли казино, магазин алкоголя и место для отдыха и занятий спортом?

На променаде созданы современное освещение, дорожное покрытие, зоны отдыха, двухуровневое озеленение. На променаде расположены игровая площадка, спортивный комплекс, в его начале и конце установлены бетонные цилиндры, перекрывающие проезд транспорта.

Променад Паэ является одной из крупнейших инвестиций города в этом году в район Ласнамяэ. Ранее известный как не самый безопасный микрорайон, теперь Паэ обрел новый облик. Современный и хорошо освещенный променад является одной из предпринятых принятых мер по обеспечению безопасности в микрорайоне.

В ходе строительных работ на променаде Паэ установили современное освещение и скамейки, сделали новое дорожное покрытие, создали зоны отдыха, а также двухуровневый ландшафтный дизайн с деревьями и кустарниками. Также на обустроенной территории появилась новая детская площадка и тренажеры для занятий спортом на улице. В начале и конце пешеходной зоны были установлены бетонные цилиндры, препятствующие въезду транспортных средств.

Владельцы недвижимости, расположенной на территории нового променада, также внесли свой вклад и обновили внешний вид зданиям. «Реконструкция торгового центра по адресу Паэ, 76/78 завершена. Владелец недвижимости на противоположной стороне променада (Паэ, 70/72/74) также выразил желание снести старые амортизированные постройки и возвести на этом месте современный бизнес-комплекс.

Променад Паэ расположен в районе Ласнамяэ, рядом с жилыми домами между улицами Паэ и Паэкааре. Он начинается рядом со зданием по адресу Пае, 80 и заканчивается на улице Паэкааре.

Документация проекта была подготовлена ​​фирмой ​Roadplan OÜ. Строительные работы были выполнены фирмой InfraRoad OÜ. Проект был выполнен бюро ландшафтной архитектуры Artes Terrae (авторы: Танель Брид, Хейки Калберг, Мерле Карро-Калберг).