Узнайте, угрожает ли вашему автомобилю принудительное страхование

Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования, рассказывает о факторах, которые следует иметь в виду.

Что такое принудительное страхование?

«Это автоматическое страховое покрытие, предоставляемое Эстонским фондом дорожного страхования (ЭФДС) для зарегистрированных транспортных средств и прицепов, в отношении которых не была выполнена вытекающая из закона обязанность по оформлению дорожного страхования, – комментирует менеджер IIZI по продукту дорожного страхования. - Страховщиком в принудительном страховании выступает Эстонский фонд дорожного страхования. Платеж по принудительному страхованию значительно дороже и применяется собственная ответственность в сумме 640 евро».

В каких случаях применяется принудительное страхование?

Принудительное страхование применяется, если при регистрации транспортного средства не оформляется дорожное страхование. Кроме того, оно вступает в силу, когда заканчивается временное снятия с учета транспортного средства или когда транспортное средство с временно приостановленной регистрацией снова восстанавливается в регистре дорожного движения. Принудительному страхованию подвергаются также зарегистрированные транспортные средства, с момента окончания страхования которых прошло 12 месяцев. «Важно знать, что если срок действия страхового договора истек, но владелец забыл оформить страховку на новый период, то принудительное страхование вступит в силу не сразу, а через год, а в случае ущерба лицо, причинившее ущерб, оплатит расходы из собственного кармана», – комментирует Кяэрамеэс.

«Дорожное страхование является обязательным для моторных транспортных средств и прицепов, зарегистрированных в Регистре дорожного движения, однако не участвующие в дорожном движении старое или гоночное транспортное средство и ATV, зарегистрированный как внедорожник, страховать не нужно», – добавляет менеджер по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования.

Три важных памятки

1. ЭФДС оформляет полис принудительного страхования не сразу, а сначала посылает уведомление по электронной или обычной почте. Если уведомление остается без ответа, то принудительное страхование вступает с силу первоначально на 30 дней, а затем продлевается на периоды по 90 дней до тех пор, пока транспортное средство не будет застраховано или снято с учета;

2. Уведомление о платеже по принудительному страхованию высылается ответственному пользователю или владельцу транспортного средства (если в техническом паспорте не указан ответственный пользователь);