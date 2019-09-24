Приговор вступил в силу: убийца школьницы из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 16 лет

Об этом пишет региональная газета Põhjarannik, по данным которой Вируский уездный суд приговорил молодого человека за это преступление к 16 годам тюрьмы.

В конце апреля этого года прокурор на заседании Вируского уездного суда потребовала приговорить обвиняемого в совершенном прошлой весной в Кохтла-Ярве убийстве 15-летней девушки к длительному тюремному сроку.

Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма заявила, что вина 19-летнего Артема Дроникова, обвиняемого в убийстве и физическом насилии, доказана, и что его следует приговорить к 20 годам лишения свободы.

Суд принял решение 6 мая, сообщила BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова. Поскольку к назначенному сроку приговор не был обжалован, 21 сентября он вступил в силу.

15 апреля прошлого года в дворе дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве нашли тело 15-летней Насти с множеством ножевых ран.

Вечером того же дня по подозрению в преступлении задержали ее бывшего бойфренда Артема.