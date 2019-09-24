Спор вокруг супа: конкурс на поставку школьных обедов приостановлен по абсурдной причине

Тендер на поставку услуги питания для элитной таллиннской школы - гимназии Густава Адольфа - приостановлен, поскольку между Департаментом образования и предприятием общепита P. Dussmann разгорелся жаркий спор о том, как правильно варить суп, пишет Äripäev.
Предприятие P. Dussmann предложило на тендере нетипичное решение, а затем осталось недовольно тем, что его отстранили от участия в конкурсе.
Производитель еды считает, что приготовление в одном контейнере путем кипячения ингредиентов в жидкости не обязательно является неотъемлемой частью супа.
Оспаривая результат, P. Dussmann отмечает, что автор тендера не написал в документах, какой конкретно суп хочет получить школа, а потому участники конкурса не знали и не должны были знать, что вкладывать в понятие супа.
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