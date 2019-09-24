Процесс по делу Таллиннского порта: адвокат подал ходатайство об отстранении судьи

Судебный процесс может может начаться с самого начала, поскольку сделанное в минувший четверг решение судьи Кристины Вялисте не принимать во внимание ходатайство Кереса о рассмотрении дополнительных материалов по делу Таллиннского порта возмутило защитника Айна Кальюранда.

С помощью документов Керес хотел показать, что то, что прокуратура именует ответной услугой на взятку Айну Кальюранду, в действительности было обычной практикой для Таллиннского порта. «Но судья сочла, что следствие не нуждается в подобных доказательствах», - сообщил Керес.

Решение о возможном отстранении Вялисте должны выносить народные судьи. Решение должно выноситься сразу. Это значит, что если Керес подал ходатайство во вторник, то в этот же день станет известно, будет ли Вялисте и дальше вести процесс по делу Таллиннского порта.

Если судью Вялисте отстранят, это будет означать, что начавшийся 7 мая долгожданный судебный процесс придется начать с самого начала.

К настоящему моменту в рамках судебного процесса дело дошло до заслушивания свидетелей. В связи с намерением Кереса подать ходатайство об отстранении судьи другие защитники сочли, что судебный процесс следует приостановить, пока не будет вынесено решение по ходатайству Кереса.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.