Управляемая эстонцем европейская авиакомпания прекратила полеты - деньги закончились

Один из руководителей Adria - бывший директор по бизнес-развитию эстонской авиакомпании Nordica Свен Кукемельк, который возглавил словенскую фирму весной этого года.

"Решение о приостановке всей авиационной деятельности было принято, потому что сейчас у нас нет денег для прордолжения полетов", - сообщила авиакомпания в понедельник поздним вечером на своем сайте, порекомендовав пассажирам следить за развитием ситуации там же.

Испытывающее финансовые трудности предприятие добавило, что ведет интенсивные переговоры с возможными инвесторами для поиска решений.

Словенское государство продало Adria Airways в 2016 году немецкому инвестиционному фонду. Авиакомпания осуществляет региональные полеты на Западных Балканах и по Европе.

При новом владельце авиакомпания продолжала приносить убыток, и в словенских масс-медиа ходили слухи, что вскоре может быть объявлено о ее банкротстве.