До и после: преображение детской, в которой живут две девочки
Дизайнер IKEA рассказывает, как разместить в одной комнате двух сестер с большой разницей в возрасте. В рижской семье растут шестилетняя Эмили и девятимесячная Ребека. В этом году Эмили пошла в школу, поэтому в детской пришлось делать ремонт, чтобы сделать ее подходящей для школьницы.
По словам дизайнера IKEA Иевы Буки, при проектировании детской всегда много проблем. Например, должно быть найдено место для игрушек, комната должна легко меняться по мере взросления детей, и если в комнате больше одного ребенка, то для каждого должно быть найдено подходящее решение.
Самая большая проблема – большая разница в возрасте
Иева Бука рассказала, что самая большая проблема при проектировании комнаты - это большая разница в возрасте, когда один ребенок учится в школе, а другой учится ходить. При обустройстве комнаты нужно было найти младшей сестре место для игр, старшей - место для учебы.
Поэтому дизайнер IKEA решила сосредоточиться на функциональности и найти решения для интерьера, которые легко изменить по мере взросления детей. «При проектировании комнаты прежде всего надо продумать, для чего эта комната предназначена. Затем я могу выбрать основной предмет мебели этой комнаты - кровать, шкаф, диван или письменный стол, и спроектировать остальную часть комнаты вокруг него»,- говорит Бука.
Мебель-трансформер
Мать семейства пожелала, чтобы мебель в комнате прослужила не менее пяти лет, прежде чем ее придется снова менять. «Мне очень понравилось экологически рациональное мышление хозяйки. Я советую всем родителям покупать мебель, размер которой можно поменять - кровать, стол, стул, полки, которые можно регулировать по высоте или длине по мере роста ребенка», - говорит дизайнер IKEA. Например, для Эмили выбрали удлиняющуюся, а Ребеке - детскую кроватку, которую можно превратить в обычную кровать, сняв переднюю решетку.
«Мы выбрали полочную систему STUVA, к ней легко можно добавить еще полок, если появится необходимость. Эта коллекция также позволяет менять цвет дверей и ручек шкафа, если цветовые предпочтения поменяются»,- рассказала Бука. Письменный стол для Эмили мы выбрали из серии MICKE: его преимуществом является возможность добавить еще один стол из той же серии для младшей сестры.
Лампы для чтения и создания уюта
Ранее в комнате были использованы подвесные и настенные светильники, это типичное освещение и для большинства домов Эстонии. «Одного подвесного светильника обычно недостаточно для освещения всей комнаты, поэтому мы использовали семь разных светильников: функциональную лампу для чтения над столом и кроватью и декоративные лампы для создания уютной атмосферы», - сказала дизайнер IKEA. Она также напомнила, что в детской лучше использовать светодиодные лампы, они экономят энергию и безопаснее, потому что не перегреваются. Кроме того, рекомендуется использовать лампы, специально предназначенные для детей, они изготовлены с особым вниманием к безопасности, например, они не только не перегреваются, но и не содержат хрупких деталей.
На стены - светлые тона
«Одна из самых больших ошибок при проектировании детской комнаты - использование слишком ярких и интенсивных цветов. Обычно цвет выбирают на основе небольших образцов, при этом забывая, что цвет большой стены намного более насыщенный, чем у образца. Вот почему я рекомендую более светлые оттенки», - объясняет Бука. До ремонта стены были выкрашены в пурпурный, светло-зеленый и персиковый оттенки. Мы узнали, что любимый цвет Эмили – розовый, и в сочетании с белым он производит несколько игривое впечатление, но не является слишком интенсивным.
Не стоит забывать про безопасность
«Хотя для небольшой комнаты я обычно выбираю двухъярусную кровать, в этом случае такое решение не подходит, поэтому на этот раз мы выбрали две разные кровати. Кроме того, подоконник часто является хорошим продолжением рабочего стола, но, поскольку это может вызвать у Ребеки повышенный интерес к окну, мы решили воздержаться и от этого», - сказала Бука. Кроме того, для защиты нижних полок и шкафов были использованы специальные затворы стоимостью всего несколько евро. «Все решения для интерьера созданы специально для детей, начиная с материалов для мебели, заканчивая надежными креплениями», – объяснила дизайнер.