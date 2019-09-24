Галерея: устроивший стрельбу на мосту Мустакиви предстал перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Дорошкевича в покушении на убийство, поскольку в ночь на второе августа в ходе конфликта, возникшего на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяе, он выстрелил жертве в лицо из своего пистолета Glock. Пострадавший, которому на момент инцидента было 35 лет, из-за полученных повреждений лишился зрения.

Напомним, что поздно вечером 1 августа Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Стрелявший был задержан полицией на месте преступления. Сообщалось, что стороны не были знакомы друг с другом и что между ними произошел конфликт на месте происшествия.

По имеющейся у прокуратуры информации, пострадавший, 35-летний мужчина, ударил Дорошкевича в висок, после чего тот взял зарегистрированный на свое имя пистолет Glock и выстрелил сначала в воздух, а затем и в направлении жертвы.