Эстонские фитнесс-дивы покорили Европу

Арина Васильева в категории фитмоделей завоевала титул чемпионки мира, прошлогодняя победительница Ольга Шибанова заняла второе место. В категории "Фитнесс" серебро завоевала Эндла Вахер, а в аналогичной категории до 169 см Юлия Чижова также завоевала серебро. Совсем немного до медалей не хватило Эгерту Ойову и Агне Кивисельг.