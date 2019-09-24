Вт, 24.09.2019
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Эстонские фитнесс-дивы покорили Европу

Юлия Чижова

ФОТО: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

На прошедшем в Барселоне представительном турнире по фитнесс-культуризму Arnold Classic  эстонские девушки завоевали четыре призовых места.

Турнир посетил и Арнольд Шварцнеггер, в чью честь соревнование было названо.

Арина Васильева в категории фитмоделей завоевала титул чемпионки мира, прошлогодняя победительница Ольга Шибанова заняла второе место. В категории "Фитнесс" серебро завоевала Эндла Вахер, а в аналогичной категории до 169 см Юлия Чижова также завоевала серебро. Совсем немного до медалей не хватило Эгерту Ойову и Агне Кивисельг.

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