Вт, 24.09.2019
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  • Эстонские турфирмы не удивлены банкротством Thomas Cook: убытки в 200 млн должны были насторожить!

Эстонские турфирмы не удивлены банкротством Thomas Cook: убытки в 200 млн должны были насторожить!

Estraveli juht Anne Samlik.

ФОТО: Andres Haabu

По оценке эстонских туристических бюро Estravel и Wris, бизнес по организации туризма  - дело рискованное, а прошлогодние убытки британской компании Thomas Cook должны были насторожить путешественников, пишет Postimees.

Исполнительный директор Estravel Анне Самлик объяснила, что Thomas Cook в этом столетии уже не относится к рейсовым бюро или агентствам: это организатор рейсов, которому принадлежал огромный авиапарк и который организовывал чартерные авиарейсы.

"Деятельность организатора рейсов является более рискованной, нежели деятельность посредника, то есть турагентства, поэтому мы чаще слышим о банкротствах организаторов. Экономические трудности Thomas Cook не были сюрпризом. В прошлом году их убытки составили почти 200 млн евро, и уже это должно было пробудить осторожность в покупателях", - сказала Самлик.

Владелец турбюро Wris Айли Кягу также говорит о том, что коммерческий риск в случае предприятий наподобие Thomas Cook велик. Кягу сказала, что в Эстонии британская компания свои услуги не продает.

"Если говорить о влияниях, то хотелось бы подчеркнуть, что нужно в более широком смысле рассматривать прошлое предприятия, включая экономические отчеты. Хотелось бы надеяться, что наш потребитель не совершает безрассудные покупки в интернете. Это, действительно, бывает дешевле, но далеко не всегда дело ограничивается изначально выложеннной суммой", - сказала она.

На вопрос, не идет ли сейчас чистка на рынке турфирм, Самлик ответила, что этот процесс происходит все время, и в нынешнем развитии ситуации нет ничего особенного. "Если конкуренция вынуждает продавать ниже себестоимости, такой бизнес связан с очень большими рисками", - отметила она.

Thomas Cook в своих проблемах винит Брекзит, политическую нестабильность в странах - пунктах назначения, таких как Турция, а также возросшую конкуренцию между авиакомпаниями-лоукостерами. По словам же Самлик, нельзя сказать, чтобы дешевые авиакомпании оказывали ценовое давление на турбюро, потому что в каждом секторе есть своя клиентура и свой спрос.

"Путешествуют люди все активнее, и спрос на услуги турфирмы скорее растет", - сказала она.

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