Вт, 24.09.2019
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  • Сборную России по футболу могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала

Сборную России по футболу могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала

Сборная России

ФОТО: Valery Matytsin / Valery Matytsin/TASS

Сборная России рискует из-за допингового скандала пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре, сообщает Championat.com.

По информации издания The Telegraph, национальную команду не допустят до мундиаля, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

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