Сборную России по футболу могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала

По информации издания The Telegraph, национальную команду не допустят до мундиаля, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.