Печально: построенный сегодня дом завтра придется продавать за полцены

Мартин Вахтер считает, что цены частных домов гораздо ниже стоимости квартир, хотя затраты на строительство выше. «Печально, что при продаже дома, построенного для себя и из хороших материалов, есть большой риск остаться в минусе», - сказал Вахтер.

«Жители Эстонии подверженны урбанизации, и частные дома уже не так популярны. Немного странно, но люди охотнее покупают за 300 000 евро квартиру площадью 100 квадратных метров с парковочными местами в центре, а не красивый дом с садом в пригороде. Это также подтверждается статистикой сделок купли-продажи: на покупку одного дома в Харьюмаа приходится от 30 до 50 сделок купли-продажи квартир. Цена квадратного метра квартиры в Таллинне ежегодно увеличивается почти на десять процентов, а цена домов долгое время оставалась на одном уровне, независимо от инфляции и роста цен на строительство», - отметил Вахтер.

«Ожидаются большие потери при продаже эксклюзивных частных домов, которые расположены на значительном расстоянии от Таллинна или других крупных городов. Не так сложно вложить полмиллиона евро в строительство, но очень сложно эти деньги вернуть. Рынок настолько мал, что заключено всего несколько подобных сделок. Например, продавец дома, который стоит миллион евро, должен иметь в виду, что уже на следующий день продажи цену придется снизить на треть», - сказал Вахтер. Реальная продажная цена дома может стать даже вдвое меньше, если спрос невелик.

«Люди хотят жить комфортнее и осознают, что содержание дома требует не только более высоких затрат, но также времени и самоотдачи. Сейчас строить частные дома рискованно, потому что вы, скорее всего, не сможете вернуть деньги, которые вложили. А вот покупателям я бы посоветовал обратить внимание на вторичный рынок домов – сейчас можно совершить весьма выгодную покупку», - сказал Вахтер.