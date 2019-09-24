Elusid röövinud tabletid. ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Во Франции начался громкий судебный процесс над фармацевтическим гигантом Servier, которого обвиняют в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом, пишет Би-Би-Си.

Суду предстоит выяснить, несет ли ответственность фармкомпания за смерти по меньшей мере 500 человек, принимавших Mediator.

Как утверждает сторона обвинения, Servier не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата. Mediator, разработанный в середине 70-х годов, изначально предназначался для диабетиков, страдающих излишним весом. Позднее его стали выписывать всем желающим похудеть для подавления аппетита.

Авторы независимых исследований предполагают, что число умерших после приема Mediator может быть выше - до 2 тысяч человек. Лекарство не продается во Франции с 2009 года, на тот момент препарат был изъят из продажи в США, Испании и Италии.

Сама фармкомпания с цифрами не согласна и заявляет, что есть лишь три подтвержденных случая смерти из-за Mediator. В остальных случаях речь идет о других проблемах, от которых страдали пациенты, считает Servier. Компания также отрицает, что врала о побочных эффектах, говоря, что не знала о проблемах.

Помимо сотрудников гиганта фарминдустрии и ее девяти "дочек", на скамье подсудимых - несколько членов французского фармацевтического регулятора - Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Сговор в фарминдустрии?

Суду предстоит также выяснить, почему лекарство так долго оставалось в свободной продаже, несмотря на появившиеся сомнения в безопасности препарата и предупреждения врачей о серьезных побочных эффектах задолго до его запрета. Процесс, в котором принимают участие 2600 истцов, 21 ответчик, 376 адвокатов и сотни свидетелей, продлится до апреля 2020 года.

Адвокаты истцов заявляют, что компания десятилетиями намеренно вводила пациентов в заблуждение, чему потакали регуляторы.

Servier также обвиняется в том, что компания заработала не менее миллиарда евро на продаже этого лекарства.

"Хорошо, что начался суд. Наконец мы увидим завершение этого ужасного скандала", - сказала в интервью агентству Рейтер врач-пульмонолог Ирен Фрашон, которая первой обнародовала сообщения о побочных эффектах препарата.

Фрашон изучила медицинские данные пациентов по всей Франции и пришла к выводу, что Mediator плохо влияет на сердце. Было проведено еще несколько исследований, после чего лекарство было запрещено.

К тому времени препарат приняли около пяти миллионов человек.