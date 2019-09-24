Вт, 24.09.2019
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  • А вы знаете правильный ответ? Загадка от Нарвского отдела полиции ввела в ступор как пешеходов, так и водителей

А вы знаете правильный ответ? Загадка от Нарвского отдела полиции ввела в ступор как пешеходов, так и водителей

Велодорожка на границе Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Николай Андреев

Нарвский отдел полиции разместил в соцсети Facebook запись, которая одновременно является и загадкой. Судя по комментариям, дать верный ответ могут далеко не все участники движения.

"Все знают, что двигаться пешком 🚶‍♂️ по шоссе без разделительной полосы нужно по левой обочине навстречу движению. Ехать на велосипеде 🚲 нужно по правой обочине. По какой же стороне дороги нужно двигаться, толкая велосипед рядом с собой 🚲+🚶‍♂️?" - спрашивают полицейские.

Правильный ответ можно найти в комментариях к публикации в Facebook.

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