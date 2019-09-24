А вы знаете правильный ответ? Загадка от Нарвского отдела полиции ввела в ступор как пешеходов, так и водителей

"Все знают, что двигаться пешком 🚶‍♂️ по шоссе без разделительной полосы нужно по левой обочине навстречу движению. Ехать на велосипеде 🚲 нужно по правой обочине. По какой же стороне дороги нужно двигаться, толкая велосипед рядом с собой 🚲+🚶‍♂️?" - спрашивают полицейские.